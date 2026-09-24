“太空数据中心”第一步？谷歌下周将发射试验卫星，能处理简单 AI 查询

IT之家 9 月 24 日消息，《华尔街日报》今天（24 日）晚间报道，当地时间 10 月 1 日，谷歌计划把一颗实验卫星 MVP 送入轨道。MVP 具备足够的算力，可以直接在太空中处理并回答简单的 AI 查询。

MVP 属于谷歌雄心勃勃的 Project Suncatcher（IT之家注：直译作“捕日计划”）。谷歌希望将 AI 数据中心部署到太空，并利用太阳能为其供电。届时，MVP 将在加州圣巴巴拉附近的范登堡太空军基地搭乘 SpaceX“猎鹰 9 号”火箭升空，进入地球轨道。

埃隆 · 马斯克、杰夫 · 贝索斯、萨姆 · 奥尔特曼等人都曾承诺支持轨道数据中心，但若想把数据中心搬到太空，设备如何抵御太空辐射、将机器送出大气层的高昂成本，都是需要面临的难题。与此同时，地面数据中心面对越来越多的反对声音和物理条件限制，在地球上空部署计算设施也因此变得更具吸引力。

严格来说，谷歌此次并不会把一整座数据中心送入太空，MVP 只是完整数据中心的实验性前身。卫星搭载 4 枚专门用于计算的 TPU 单元，总算力相当于数据中心里的一台服务器。

MVP 的太阳能板只能产生约 1kW 电力，大致相当于运行一台吹风机所需的功率，并以此为 4 枚芯片供电。

报道提到，这点电力足以让谷歌检验硬件能否承受严酷的太空环境。MVP 将在一年内处理简单的 AI 查询并维持运行，卫星则预计可继续绕地球飞行最长 6 年。此后，MVP 预计会在地球引力作用下逐渐降低轨道，最终坠入大气层并烧毁。