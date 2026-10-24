英国地方议会怒斥微软“敲诈”：软件授权费飙升 15% 引发反垄断争议

IT之家 10 月 24 日消息，科技媒体 NeoWin 昨日（10 月 23 日）发布博文，报道称英国德比郡议会（Derby City Council）近日公开指责微软公司，称其定价策略形同“敲诈”（Blackmail），主要争议在最新的拟定合约谈判中，微软将其软件授权费用大幅上调了 15%。

IT之家援引博文介绍，根据双方拟定的合同条款，微软将年度服务费上调 15%，达到 37.5 万英镑（IT之家注：现汇率约合 335 万元人民币），让该议会每年的软件账单升至约 300 万英镑（现汇率约合 2,679.9 万元人民币），授权将延续至 2030 年 5 月，覆盖该议会视为“业务关键”的办公协作、信息管理、安全与分析等核心数字服务。

尽管英国改革党与绿党议员均对涨价表达不满，甚至有议员直言微软的行为带有“敲诈”性质，但负责管理该议会的英国改革委员会（Reform UK）批准了此次采购流程。

关于续签的理由，该媒体解读认为现有授权将于 2027 年 5 月底到期，若在不到一年时间内全面更换数字系统，可能造成商业成果受损和基本公共服务中断。前首席议员罗布 · 霍华德表示，短期内没有足够时间搭建可替代微软方案的全新系统。

议会表示，此次决定仅意味着启动采购流程，最终是否签署取决于报价是否仍在预算范围内。议员们已讨论评估 Linux、LibreOffice 等开源替代方案，包括能否与微软工具并行运行、逐步迁移并最终替换。