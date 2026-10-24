全国民航明起执行冬春航季航班计划，34 家航司拟新开 288 条国内航线

IT之家 10 月 24 日消息，据央视新闻报道，2026 年 10 月 25 日（明天）至 2027 年 3 月 27 日，全国民航正式执行 2026/2027 年冬春航季航班计划。新航季共有 216 家国内外航空公司计划每周安排客货运航班 11.6 万班。

国内航班方面，61 家航空公司计划每周安排国内航班 9.4 万班，其中客运航班每周安排 91454 班，货运航班每周安排 2812 班。

国际航班方面，191 家航空公司计划通航 85 个国家，每周安排国际航班 21812 班，其中客运通航 84 个国家，每周安排 16654 班航班；货运通航 48 个国家，每周安排 5158 班。

IT之家注：航季是民航系统每年分夏秋和冬春两个周期执行的航班计划调整机制，通过新增航线、加密航班、调整时刻表等方式优化航空网络布局。夏秋航季通常为 3 月最后一个周日至 10 月最后一个星期日的前一天，冬春航季为 10 月最后一个星期日至翌年 3 月最后一个星期日的前一天。

新航季以国内枢纽机场为核心的骨干网运行品质加快提升。骨干网航班量占比 59.5%，涉及国际航空枢纽的航班量占比达到 64.7%，同比稳中有增；干支协同的基础网服务能力进一步改善。

新航季，34 家航空公司计划新开 288 条国内航线，多数集中在西北、东北、西南地区与华东、中南地区之间的干支衔接航线上，推动跨区域、多层级航空网络不断完善；红色 + 文旅航线不断拓展。立足纪念中国工农红军长征胜利 90 周年契机，新航季各航空公司积极开通加密武汉 — 遵义、成都 — 延安、合肥 — 延安等红色旅游航线。同时，阿勒泰、腾冲、张掖等热门旅游目的地的航线布局持续拓展。

新航季国际航线多个区域客运航班全面增加。至中亚、南亚、北美、欧洲、东南亚、拉美区域的客运航班同比增长，与哈萨克斯坦、印度、加拿大、比利时等 17 个国家间航班量增幅超过 40%。

与共建“一带一路”国家间航班量增长超过行业整体水平；通航国家数量进一步增多。本航季中外航司将新开至冰岛、马达加斯加、约旦定期客运航线，新增 8 个国际通航点，国际航线通达性进一步提升；此外，入境游航空运输市场显著增长。

与新加坡、马来西亚等 15 个主要入境游客源国的国际客运航班量同比增加 14.4%，莫斯科 — 海口、乌兰巴托 — 北京、釜山 — 张家界等 16 条精品入境游航线航班量同比大幅增加 45.9%；国际枢纽集散规模进一步提升。

十大国际航空枢纽客运航班量达到每周 11794 班，占比由去年同期的 62.3% 增至 70.8%。