中端大战将启：曝 OPPO Reno 17、vivo S70、荣耀 700、华为 nova 17 系列手机将于 11 月集中发布

IT之家 10 月 24 日消息，博主 @数码闲聊站 今日发文，曝光了 11 月的新机，包括：OPPO Reno 17 系列、vivo S70 系列、荣耀 700 系列和华为 nova 17 系列。

博主透露，随着上述新机的发布，预计将看到小屏、中屏、大屏、原生背屏、2 亿云台影像、旗舰级潜望长焦、外挂增距镜等规格配置。

综合IT之家此前报道，博主 @智慧皮卡丘 发文称，某厂中端影像机开案大小屏，屏幕尺寸各不相同，有 AI 按键，暂定下个月发布。这款手机主打潮流外观和 2 亿像素影像，视频实况和修图有新玩法。从博主文中的 Tag 来看，这款手机预计归属 OPPO Reno 17 系列。

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博主 @数码闲聊站 在今年 7 月曾透露，某厂 S 在评估目前同档最强潜望镜 + 增距镜。结合该博主此前的爆料习惯，预计为 vivo S70 系列。vivo 于今年 4 月发布增距镜 G2 / G2 Ultra 等影像配件产品，不过仅适配 vivo X300 Ultra 等旗舰产品，建议零售价 999 元起。

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该博主今日还透露，荣耀 700 系列手机有“3 杯”（即三个型号，分别对应不同价格配置档位），内部代号 Flora，工程机配备 6.57 英寸 1.5K 中屏，极窄四等边，1.72 英寸原生背屏（Pro 版本），200Mp 常规大底影像，Pro 有一颗 50Mp 潜望长焦，系列最大电池 9000mAh±。

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关于 nova 17 系列手机暂未有更多信息曝光，但华为 nova 中端线已被曝正在评估阔直板机型。全球首款阔直板手机 —— 华为 Pura X View 已于 9 月 7 日正式上市，其采用 16:9.5 比例面板设计、搭载麒麟 9030S 处理器，定价 5999 元起。

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