消息称荣耀 700 系列手机有“3 杯”：Pro 工程机配 1.72 英寸原生背屏，暂定 11 月发布

IT之家 10 月 24 日消息，博主 @数码闲聊站 刚刚发文透露，荣耀 700 系列手机有“3 杯”（即三个型号，分别对应不同价格配置档位），内部代号 Flora，配色有冷白 / 晴空 / 蓝调 / 粉雾，暂定 11 月发布。

博主称，工程机配备 6.57 英寸 1.5K 中屏，极窄四等边，1.72 英寸原生背屏（Pro 版本），200Mp 常规大底影像，Pro 有一颗 50Mp 潜望长焦，系列最大电池 9000mAh±。

关于这一代荣耀 700 的处理器是否会搭载骁龙 8s Gen4 或者骁龙 8 Gen5，博主直言：“没有，这种产品线不要对 Soc 有期待。”

据IT之家此前报道，今年各大手机厂商还陆续入局了阔折叠手机品类，荣耀也有阔折叠，搭载 2nm 骁龙新芯片，排期 2027Q1，希望能赶到春节前。该机预计搭载骁龙 8 Elite Gen6 系列处理器，主屏测试 7.6 英寸 ±、副屏 5.5 英寸 ±。

延伸阅读

荣耀数字系列近年来保持着稳定的迭代节奏：荣耀 400 系列于 2025 年 5 月发布，荣耀 500 系列于 2025 年 11 月发布，荣耀 600 系列于 2026 年 5 月发布，本次曝光的荣耀 700 系列属于该系列的常规迭代。

所谓“原生背屏”，是指以系统级原生设计将副屏直接嵌入直板机的后置镜头模组区域，而非折叠屏外屏或外接配件的形式。据此前爆料，该背屏可与 MagicOS 11 打通，用于显示时间、天气、消息通知、控制音乐播放，并可作为后置自拍的取景器，解决用后置主摄自拍时“盲拍”的问题。

背屏设计在手机上并非首次出现：魅族 PRO 7 曾于 2017 年配备 1.9 英寸背部“画屏”，小米 11 Ultra 则在 2021 年采用后置副屏。荣耀此次将背屏引入数字系列，是该形态在中端直板机上的一次新尝试。

处理器方面，除博主“不要对 Soc 有期待”的表态外，另有爆料称荣耀 700 标准版可能搭载天玑 8600、Pro 版可能搭载骁龙 8 至尊版，不过上述信息尚未得到官方确认。

荣耀 MagicOS 11 已于 2026 年 9 月 15 日正式发布，主打“新架构、新交互、新体验”，将“主动服务”与“自动执行”深度融合，并带来全新的 YOYO 智能助手。

续航方面，荣耀 700 系列的大容量电池预计为青海湖电池（硅碳负极高密度电池）。此前发布的荣耀 600 系列电池容量为 8600mAh，荣耀 Magic8 Pro 则搭载 7200mAh 硅碳电池。

关于文中提到的阔折叠，此前爆料显示其已进入内部测试打磨阶段，电池容量预计突破 7000mAh，并将采用 2 亿像素三摄方案及 UTG 超浅折痕技术；有消息称荣耀后续大概率只做阔折叠，不再保留传统比例大折叠产品线，同时阔直板项目也已正式立项。