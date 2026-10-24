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AMD Zen 6 首测曝光：同频单核性能较 Zen 5 最高快 24%

2026/10/24 14:59:24 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 24 日消息，科技媒体 Wccftech 昨日（10 月 23 日）发布博文，报道称在 GeekBench 跑分库中，发现了 AMD 新一代 Zen 6 架构处理器的踪迹，同频单核性能最高领先 Zen 5 约 24%。

每时钟周期性能（Per-Clock Performance）指在相同工作频率下，处理器每个时钟周期所能完成的计算量，常用 IPC（Instructions Per Clock，每周期指令数）来衡量。

本次现身跑分库的是旗舰 AMD EPYC 9996，该处理器配有 256 个核心、512 线程，配备 1.0GB L3 缓存和 256MB L2 缓存，额定 TDP 为 600W，可配置至 400W。该处理器在 4.12GHz 加速时钟频率下取得 Geekbench 7.1 单核 2847 分、多核 68427 分的成绩。

A Geekbench 7.1.0 result shows an AMD EPYC 9996 256-core processor in a Dell PowerEdge R9815 with a single-core score of 2847 and a multi-core score of 68427, operating on Ubuntu 26.04 LTS.

对比对象是最高加速频率约 5.5GHz 的 Zen 5 EPYC 4545P，其单核得分为 3064 分。该媒体称换算后，Zen 6 每时钟周期性能最高可领先 Zen 5 约 24%。IT之家附上相关图片如下：

网友 @326powah 将 Ryzen 7 9700X 设定在 4.1GHz、搭配 DDR5-6000 CL34 内存进行对比，Zen 6 EPYC 平均领先约 16.5%，峰值差距达 24% 至 25%。

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关键词：AMDZen 6

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