Linux 7.4 内核开发树合入 AMD Zen 6 补丁，调整 SRSO 与 SafeRET 防护机制

IT之家 10 月 22 日消息，据 Phoronix 今日报道，Linux 7.4 内核已合入一项针对 AMD Zen 6 处理器的安全缓解机制调整，通过利用新处理器提供的分支目标缓冲区（BTB）上下文隔离功能，允许系统关闭开销较大的 SafeRET 缓解措施，以减少相关安全防护带来的性能成本。

这项调整来自 Linux 7.4 的 x86/bugs 代码合并请求。根据提交说明，AMD Zen 6 的 BTB 支持按上下文标记分支预测信息，有助于隔离用户态与内核态、虚拟机客户机与宿主机等不同执行环境。因此，在满足相应硬件条件时，内核不再需要依赖 SafeRET 来缓解特定的推测执行安全漏洞。

AMD 工程师 Borislav Petkov 提交的补丁已于 2026 年 9 月 1 日合入 Linux 内核开发树的 x86/bugs 分支。补丁还调整了内核对相关安全缓解状态的报告方式，避免在未启用 RETPOLINE 的构建中错误报告 Spectre v2 防护状态。IT之家提醒，该补丁预计进入 Linux 7.4，但最终版本归属仍取决于内核开发进度。

需要注意的是，BTB 上下文隔离并不意味着所有推测执行攻击风险都已消除。该硬件功能主要隔离用户态与内核态、虚拟机客户机与宿主机之间的分支预测上下文；对于用户进程之间、虚拟机之间的相关攻击路径，仍需依靠 Spectre v2 防护设置及上下文切换时的间接分支预测屏障（IBPB）等机制进行防护。

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