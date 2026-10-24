手办制造商 Good Smile Company 官网在线商店遭黑客入侵，用户部分隐私信息外泄

IT之家 10 月 24 日消息，知名手办制造商 Good Smile Company（GSC）昨日发布公告称，旗下官网线上商店遭黑客入侵，导致平台用户个人信息遭到外泄，涉及姓名、住址、电子邮箱、购买记录及信用卡部分信息等。

根据官方分析系统日志的结果，GSC 网站管理信息于日本时间 10 月 19 日下午 3 时至 10 月 22 日晚上 10 时左右多次遭到黑客未经授权访问。GSC 在发现异常后立即关闭官方线上商店，目前官方仍在调查事件原因及影响范围，商店恢复运营的时间尚未确定。

GSC 确认，可能遭到外泄的信息主要包含用户个人信息（包括姓名、姓名读音、性别、住址、电话号码及电子邮箱）、订单信息（包括下单日期、商品名称、数量、金额、付款方式、付款状态、收件地址、收件人姓名、电话号码）、信用卡信息（信用卡品牌、卡号末四位、有效期）。不过，GSC 表示，信用卡持卡人姓名、完整信用卡卡号，信用卡安全码均不在此次可能受影响的信息范围内。

GSC 初步认为，此次事件可能与系统漏洞遭到利用有关。目前，官方已修复确认存在的漏洞，并采取措施进一步强化系统安全性。相关调查和后续处理工作仍在进行中，GSC 已于 10 月 23 日向日本个人信息保护委员会报告此事。

针对可能发生的后续诈骗及其他损害，GSC 提醒会员提高警惕。由于相关信息可能被不法分子利用，未来不排除有人冒充公司实施诈骗。对于来自陌生发件人或来源可疑的联系，用户应避免回复，也不要点击其中附带的链接。