AI 建站平台 Studio 遭黑客入侵：用户账号信息、外部服务 API 密钥泄露

IT之家 10 月 16 日消息，据外媒 ITMedia 报道，AI 网站制作平台 Studio 遭黑客入侵，平台所有注册用户的信息均被泄露，涉及用户账号信息、用户通过表单提交的内容、外部服务 API 密钥等，具体受影响的数据数量仍在核查中。

公开信息显示，Studio 是一款利用 AI 生成网站的平台，提供可视化设计编辑器、内容管理系统（CMS）、表单、外部服务 API 接口以及 Google 表格集成等功能，号称用户“无需编写代码即可制作网站”，截至 2026 年 7 月，该平台用户数量已超过 90 万。

根据目前掌握的信息，黑客于 9 月 30 日至 10 月 1 日对平台进行攻击，Studio 于 10 月 13 日在内部调查中发现异常，并于 10 月 14 日前修复漏洞、封堵攻击途径。

Studio 表示，此次遭到泄露的信息包括 Studio 账号信息、客户通过平台管理的数据、用于预览尚未公开网页的实时预览链接，以及各类设置中保存的认证信息。其中账号信息包括用户名、电子邮箱地址以及经过哈希处理的密码等。客户管理的数据包括了通过网站表单提交的内容。

目前，Studio 正在调查事件原因并确定具体影响范围，同时已更换其系统中用于支付、登录等功能的认证信息。公司表示，暂未发现数据遭到篡改或删除的情况，至于是否已经发生账号被非法登录、信息遭到滥用等后续损害，仍在进一步调查中。