长城魏牌高山 8 HEV 发布会定档 10 月 26 日，预订价 27.58 万元起

IT之家 10 月 24 日消息，长城汽车魏牌高山 8 HEV 上市发布会将于 10 月 26 日 11:00 举行，号称“不用充电的智能豪华四驱 MPV”。

该车于本月早些时候已开启预订，预订价格 27.58 万元起。新车定位为智能豪华四驱 MPV，核心卖点集中在高阶辅助驾驶、宽适多变空间、混动性能与底盘舒适性等方面。

设计上，新车延续高山家族“高山流水”的设计语言，前脸采用横贯式格栅，前后灯组呈环抱式布局，分别寓意“步步高升”“家业圆满”。车身尺寸方面，新车长宽高分别为 5280mm、1960mm、1900mm，轴距 3145mm；外观提供鎏光墨绿、丹宸紫、深空黑、云锦白、墨夜绿、流光金、雨空灰七种配色。

高山 8 HEV 搭载 Coffee Pilot 3 辅助驾驶系统，官方称感知硬件实现无死角覆盖，全车配备 27 个高精传感器，前向感知升级为 192 线激光雷达，并匹配 Orin-Y 芯片，算力 200TOPS，以支撑后续算法迭代。

空间与座舱方面，新车延续高山家族纯平地板和二三排共轨设计，强调座椅布局与载物 / 乘坐场景的灵活切换。前排采用抗污抗菌 NAPPA 真皮座椅，集成 10 点式按摩、加热与通风功能，其中通风采用靠背吸风、坐垫吹风的分区设计；主驾位置配备头枕音响。中控岛台新增实体按键、双 50W 手机无线充电及储物槽。

动力方面，高山 8 HEV 采用 2.0T 混动专用发动机（GW4N20B）搭配前后双电机，系统最大功率 322kW，最大扭矩 782N·m，0-100km/h 加速时间 5.9 秒，WLTC 综合工况油耗 6.92L/100km。底盘全系标配全铝悬架系统，可降低簧下质量、削弱路面振动传递，从而提升行驶质感。