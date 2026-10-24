张雪时隔 17 年再战“水上漂”：张雪机车明日挑战吉尼斯世界纪录，目标 40 公里起步

IT之家 10 月 24 日消息“张雪机车”创始人张雪宣布将于 10 月 25 日驾驶改装摩托车 MX450，在湖南省怀化市麻阳苗族自治县郭公坪镇小坡村挑战“改装摩托车在开阔水域行驶最远距离”吉尼斯世界纪录。

此次挑战拟定挑战距离为 40 公里；张雪机车技术负责人邓连松表示，目前该项目现存世界纪录为 31 公里左右（IT之家注：澳大利亚车手 Robbie Maddison 曾创下约 31.9 公里的水面滑行纪录），团队将冲击 41 公里，这一数字是综合考虑直播时长和航道时间后确定的，并非团队实测的最好成绩。

此次挑战将于 10 月 25 日 10 时至 13 时进行全网多平台直播，全员仅有一次正式挑战机会；若张雪冲击距离纪录成功，研发负责人邓连松将驾驶另一台窄浮板战车冲击速度纪录，若距离挑战失利，则由邓连松接续出战。

这场挑战的起点要追溯到 2009 年。当时 22 岁的张雪在央视节目中骑着一辆车轮上焊着铁皮的摩托车冲向水面，四次尝试全部落水，最远只滑出 20 米，离他自己定下的 26 米目标差了一口气。17 年后，他从修车学徒做到了“张雪机车”的创始人，品牌今年在世界超级摩托车锦标赛（WSBK）西班牙站收官后拿下车手年度亚军和制造商年度第三名。

据澎湃新闻报道，重启挑战的念头始于今年 3 月有人提及那段旧经历，随后团队扎扎实实准备了三个多月，张雪将两段挑战的心境总结为“当年未知的东西更多，心里完全没底”，这一次“心态稳得多、信心也足得多”。

根据吉尼斯官方要求，摩托车必须保留主体结构，不能加装外置推进器，成绩只计算水面持续直线滑行的距离，一旦车身沉没，挑战即告终止。

摩托车之所以能“浮”在水面上，靠的并不是浮力，而是速度：轮胎和滑水板在高速下持续拍击水面，水来不及退让，形成一层临时托举面将车身顶起；速度一旦掉下来，托举力消失，车就会下沉，容错空间极小。

10 月 24 日的赛前试驾中，张雪敲定使用窄浮板改装车出战，该车极速可突破 90 公里每小时。全套改装件由团队自主研发设计，浮板从初版优化到第六版，轮胎也改到第三套；底盘加装浮力钢板和气囊作为失速后的保底，发动机进气口、排气管和火花塞均做了防水处理，电控系统负责在水面上稳住加速和转向。张雪在试驾后说“感觉可以，非常好”，但也承认“心跳挺快的”，对明天的挑战只提了一个要求：“不兴奋过头就行”。