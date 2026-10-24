耐克就微信客服账号“异常消息”致歉，警方已介入调查

IT之家 10 月 24 日消息，多名网友今日在社交平台反映，带有安克创新、耐克、盒马、CATLINK 等品牌认证标识的企业微信客服账号在今日凌晨向客户发送了多种疑似色情引流信息，引发关注。

当日下午，企业微信安全团队发布公告，对事件原因作出说明。公告称，经排查，少量企业微信账号向客户发送疑似色情引流信息，确认为某第三方外挂软件服务被攻破，导致使用该外挂服务的账号受到影响。企业微信已将受影响的账号强制下线，并封禁了相关引流链接。微信官方暗指这部分企业用户使用了“账号多开”“群控”类外挂工具。

微信官方公告同时警告，此类外挂软件存在“账号被他人操控、企业数据和客户信息泄露”的风险，企业微信将加大对外挂软件的排查和处置力度，并视情节对使用外挂的账号采取处理措施。

品牌方的反应并不一致。安克客服在回应媒体时称，涉事账号确系官方客服账号，公司已第一时间冻结账号、封存后台操作日志，展开全面排查，并向公安机关报案。

耐克方面则向南都 N 视频表示，“公司企业微信账号的服务由于受到网络攻击出现异常消息发送情况，相关事项目前警方正在调查中”，并提醒消费者收到异常信息“不要点击、不要转发”，对由此带来的不便致歉。

另有媒体报道提及“本次集群网络安全事件已有公安机关介入调查”。截至IT之家发稿，尚无警方或企业微信方面披露攻击的具体技术路径、幕后主体，以及被影响的客户数据是否遭到读取或留存。

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