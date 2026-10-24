小米 REDMI Book 2027 预热：外观焕新，16 英寸机型标配数字小键盘

IT之家 10 月 24 日消息，小米 REDMI Book 2027 系列笔记本已经官宣将于 10 月 27 日发布。这款笔记本搭载第三代英特尔酷睿平台，内置 72Wh 电池，提供多彩配色，质感全面升级，主打移动办公。

小米产品行销总监、数码博主马志宇表示，REDMI Book 16 2027 在外观焕新的同时，还将加入用户长期反复提及的诉求 —— 数字小键盘。

当然，对于 16 英寸笔记本而言，数字小键盘并非技术难题，也不能严格称为优点或缺点，更多是产品定义上的取舍。

结合此前爆料，REDMI Book 16 2027 将搭载酷睿 5 320 处理器，并配备可自主更换的 DDR5 内存，不再延续前代内存板载的设计。

其他已确认或接近确认的信息包括：14 英寸版本采用 2.8K 分辨率屏幕，保留双 USB-A、双 USB-C、HDMI 和 3.5mm 耳机接口；全系内置超级小爱 2.0，支持跨设备协同和 AI 办公辅助。16 英寸版本的散热据爆料将升级为双风扇加 10mm 热管。

作为参考，2026 款 REDMI Book 14 的起售价为 6499 元（IT之家注：16GB+512GB），首销价曾下探至 5499 元，部分渠道在叠加国补后甚至达到了 4800 元区间。

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