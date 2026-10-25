任天堂 Switch 2 破解取得进展，《三角符文》《黄昏之血》资源包流出

IT之家 10 月 25 日消息，Switch 2 的破解给这台主机的自制程序生态注入了活力。任天堂已经采取措施封堵 ns2jb 漏洞，但又有一则消息正在传开：《三角符文》第 1 至 4 章以及《黄昏之血》测试版的首批次世代游戏资源包已经流出。

据IT之家了解，ns2jb 由 pepsipu 开发，属于软件层面的破解手段，利用了主机文件系统中的一处漏洞。现已下架的《SmileBASIC 4》是这次破解的入口。虽然在没有内核漏洞的前提下，盗版和模拟器运行暂时还无法实现，但它已经为运行非官方应用打开了通道。

Switch 2 破解带来的另一项用途是模组修改，目前已经有人在《马力欧赛车世界》里自制角色。而更受关注的是，两款作品的完整游戏资源包已经出现。针对《三角符文》，romfs 解包放出了这款角色扮演游戏前面几个章节的全部文件与素材。

与此同时，爆料账号 Centro Leaks 在社交平台公布了《黄昏之血》的数据挖掘内容，一张截图展示了这款 FromSoftware 新作的文件结构。《马力欧赛车世界》也还在被持续拆解，已经有碧琪公主的全新 3D 模型流出。

如果黑客能够解密 Switch 2 游戏，这是制作可运行镜像文件的关键一步。不过在没有拿到硬件加密密钥的情况下，还无法在模拟器里运行游戏备份。另外，ns2jb 可能无法在 23.0.1 版本之后的新版固件上使用。

尽管这次 Switch 2 破解并没有立刻催生大规模盗版生态，但这家游戏巨头已经出手应对。《SmileBASIC 4》已经从 eShop 下架，不少自制程序爱好者感到失望。不过，一种新的 WebKit 漏洞或许可以绕开限制，不再需要下载这款游戏。

知名开发者 Gezine 同时参与 PS5 破解相关工作，他表示任天堂也联系过自己。这名研究者在 7 月发现了另一个离线用户态漏洞。即便如此，他依旧在社交平台转发相关最新消息，仍是自制社区里重要的信息来源。目前不清楚任天堂发来的信息具体内容，有可能是停止侵权告知函。

任天堂发起过多起诉讼，多款模拟器也因此关停，但初代 Switch 的游戏镜像资源托管并没有被彻底断绝。Switch 2 上市还不到一年半，任天堂现阶段的重心大概率是持续加固这台主机的安全机制。