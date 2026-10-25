《塞尔达传说》制作人青沼英二获颁法国艺术与文学骑士勋章

IT之家 10 月 25 日消息，《塞尔达传说》系列资深制作人青沼英二（Eiji Aonuma），自《时之笛》起就一直守护着时光勇者挺身而出对抗邪恶的故事。如今青沼英二本人也获封英雄头衔，只是没配上一把帅气的剑。本周，法国文化部邀请这位海拉鲁世界的缔造者，出席授勋仪式，接受骑士荣誉。

法国文化部长卡特琳 · 佩加尔（Catherine Pégard）称赞他是“总能为玩家留出想象空间的故事讲述者”，法国政府授予青沼英二艺术与文学骑士勋章。佩加尔为他佩戴勋章，感谢他让“全世界的孩子心怀梦想”。这位日本游戏制作人还准备了法语致辞，鼓励粉丝“一同继续这场冒险”。

据IT之家了解，青沼英二 1988 年入职任天堂，而他担任《时之笛》总监的这段经历，奠定了他在业界的地位。从那之后，每一部《塞尔达传说》正传作品，还有大部分衍生作品，他都是核心成员。青沼英二长期担任制作人，从任天堂 64 时代开始，历经《风之杖》《塞尔达传说：旷野之息》，再到如今这部开启他职业生涯的游戏的重制版，他始终主导着林克的冒险之旅。

法国文化部早在 2023 年就公布了青沼英二的授勋名单，授勋仪式直到本周才举办。同批获勋的还有爵士音乐家肯尼 · 加勒特（Kenny Garrett）、演员丽查 · 查达（Richa Chadha）以及《乱马 ½》的作者高桥留美子（Rumiko Takahashi）。和部分骑士头衔不同，这项荣誉不限制国籍，授予对象覆盖各类艺术领域。

相比其他艺术门类，游戏开发者拿到这份勋章的案例不算多，但在法国文化部却并不罕见。宫本茂（Shigeru Miyamoto）曾在 2006 年获此勋章，知名制作人彼得 · 莫利纽克斯（Peter Molyneux）次年也拿到了该荣誉。今年早些时候，法国文化部宣布计划将这一勋章授予《光与影：33 号远征队》的开发团队 Sandfall Interactive，这也是首次由一整个游戏工作室共同获得这份荣誉。