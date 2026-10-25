FBI 调查超 6000 张 PSA 评级收藏卡被盗案，其中含近 3000 张宝可梦卡

IT之家 10 月 25 日消息，美国联邦调查局（FBI）与圣安娜警方正在调查加州一起联邦快递货车失窃案，共有 6451 张经 PSA 评级的收藏卡被盗，其中宝可梦卡牌接近 3000 张。

PSA 确认了这起案件，这批订单于 10 月 13 日在圣安娜站点完成揽收后，在联邦快递的货车内被盗。

PSA 表示，“找回全部被盗藏品并交还失主是我们的首要目标”，已经向调查人员提供监控录像、货运清单以及每件藏品的详细记录。

失窃藏品总计 6451 件。PSA 对外放出了全部被盗卡牌清单，包含每张卡的评级编号，带独立序列号的卡牌也附上序列号。平台已经将这些评级编号作废，并把清单同步给各大交易商家、拍卖行以及电商平台，防止被盗卡牌轻易转手出售。

游戏媒体 TheGamer 对清单做了分类统计：被盗藏品里宝可梦卡牌 2978 张，其次是 898 张《海贼王》卡牌、880 张篮球收藏卡、640 张棒球收藏卡以及 433 张橄榄球收藏卡。据《纽约时报》报道，这批赃物总价值超过 96.3 万美元（IT之家注：现汇率约合 644.2 万元人民币）。

PSA 已经为所有受影响订单退还评级服务费，该退款和卡牌本身的赔偿相互独立。使用 PSA 回寄面单寄出的订单由 PSA 保险覆盖，理赔款已经开始发放；自行面单寄件的客户会由 PSA 专属团队对接；通过经销商送评的客户，则需要直接联系经销商。赔偿金额按照公允市价核算，上限为单件申报的最高投保价值，如果后续卡牌被追回，客户也可以选择领回实物。

掌握相关线索的人士可以联系 FBI 洛杉矶分局或是圣安娜警察局。

今年 7 月，英国柴郡警方通报，基思 · 约翰逊与谢恩 · 约翰逊兄弟闯入 Celestial Collectables 店铺行窃，盗走价值 6.2 万英镑（现汇率约合 55.4 万元人民币）的宝可梦卡牌，二人随后被捕。