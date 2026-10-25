为给数据中心腾出电网容量，谷歌付费让家庭、企业减少用电

IT之家 10 月 25 日消息，AI 数据中心的用电需求持续增长，科技公司却越来越难找到足够的电力。为解决供电难题，谷歌选择了另一条路：通过付费的方式间接鼓励家庭和企业在特定时段减少用电，为数据中心腾出更多电网容量。

当地时间 22 日，据《纽约时报》报道，谷歌与能源服务公司 Voltus 达成协议，将在美国大西洋中部地区的 PJM 电网建立一座“虚拟电厂”。按照协议，Voltus 将在有需要时为谷歌释放最多 1070MW 的电力容量，规模相当于一座大型核反应堆的发电功率。

虚拟电厂并不依靠新建发电厂供电。Voltus 将招募家庭和企业，通过经济奖励来鼓励在用电高峰或电网供电紧张时减少电力消耗。部分调整支持自动完成，例如让智能温控器在夏季用电高峰时适当降低空调制冷强度，或使用储能电池临时供电。

每户家庭或每家企业能够腾出的电力容量都不多，但只要汇集数千家企业和家庭的节电能力，便能在用电需求最高时为电网释放大量容量。Voltus 称，整个计划只需几年便可达到预期规模，并保证在需要时提供足够的容量。

谷歌南北美洲能源市场开发负责人埃伦 · 祖克曼说：“我们确实把虚拟电厂视为关键的短期解决方案。通过这种方式，我们既能投资当地社区，进一步推进清洁能源目标，也能迅速、大规模地满足供电容量需求。”

随着新建数据中心不断增加，美国各地的反对声浪也在加大。许多选民担心，耗电量庞大的数据中心会使当地电网不堪重负，甚至推高居民电价。

谷歌没有披露与 Voltus 合作的具体金额，仅称这笔交易是迄今科技巨头付费获取电网容量的最大规模项目之一。据IT之家了解，除虚拟电厂外，谷歌也在投资核能等技术，并研究如何在用电高峰时减少自身数据中心的电力消耗。