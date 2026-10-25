鸿蒙智行智界 RX 轿跑 SUV 整装发运：今日同步开启全国大规模交付，赛车手谢欣哲成首批车主

IT之家 10 月 25 日消息，鸿蒙智行智界 RX 轿跑 SUV 今日宣布整装发运，加速驶向首批车主。

参考IT之家此前报道，智界 RX 今日会在上海国际赛车场举办首批车主交付仪式，全国大规模交付也将同步开启。官方透露，后续车辆将按照锁单顺序陆续推进排产和交付，预计交付周期为 4-6 周。

据博主 @爱叨叨的Steven 分享的现场情况，赛车手谢欣哲成为智界 RX 首批车主。公开资料显示，谢欣哲 1991 年 8 月 23 日出生于湖北十堰，曾获 2007 年全国卡丁车锦标赛贵州站 NCJ-B 组冠军、2009 年 AGF 亚洲方程式国际公开赛年度季军、2010 年中国方程式大奖赛北京站冠军、2015 年 CTCC 中国房车锦标赛北京站冠军、2023 年超级杯-TCR 中国系列赛株洲站首回合 / 次回合亚军等荣誉。

延伸阅读

智界 RX 于 2026 年 9 月 28 日正式上市，共推出六款车型，售价区间为 25.98 万至 38.98 万元，定位中大型纯电轿跑 SUV，基于华为途灵平台打造。

该车提供单电机后驱与双电机四驱两种动力布局，车身尺寸为 5020×2007×1585mm，轴距 3000mm，搭载四激光雷达矩阵与 L3 级自动驾驶架构设计，最高纯电续航里程为 852km，并配备前双叉臂、后五连杆悬架。

智界品牌由华为与奇瑞共同打造，是鸿蒙智行体系内的品牌之一。品牌于 2023 年 9 月发布，首款车型智界 S7 于 2023 年 11 月上市，此后陆续推出智界 R7、智界 V9 等车型，2026 年 9 月发布智界 RX 等新品。

公开资料显示，谢欣哲为中国 90 后赛车手代表人物，16 岁起参加职业赛事，2012 年夺得 CTCC 中国房车锦标赛中国量产车组年度总冠军，成为 CTCC 最年轻的总冠军得主；赴英国留学归国后创办汽车测评栏目“欣哲频道”，并担任中国赛车学院特聘教授。

据交付仪式现场信息，除谢欣哲外，国际超模胡兵等也作为首批车主到场提车，智界汽车董事长赵长江、执行董事兼 CEO 郭锐出席，赛车手罗开罗受邀到场。

官方公布的购车权益显示，2026 年 11 月 2 日前下定可享至高价值 40500 元购车权益，包括外观选配半价、ADS 高阶功能包补贴、辅助驾驶无忧服务等，鸿蒙智行老车主增换购另享 10000 元补贴。