郭锐官宣智界 RX 下个赛道为上海国际赛车场，曾刷新国产品牌量产 SUV 浙赛最快圈速纪录

IT之家 10 月 22 日消息，智界汽车董事长兼首席执行官郭锐今日宣布，智界 RX 的下一个赛道会是上海国际赛车场。

郭锐认为，一台车的操控上限有多高，不止于机械层面，还需要深厚的调校功底，在整车层面达成更好的系统合力。根据规划，智界 RX 也定档 10 月 25 日在上海国际赛车场开启首批车主交付。

据IT之家此前报道，在今年 9 月 28 日的智界 RX 及鸿蒙智行新品发布会正在进行中，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东宣布，智界 RX 在浙江国际赛车场，刷新了中国品牌量产 SUV 最快圈速纪录，成绩为 01:43.210。

该车定位全新轿跑 SUV，基于华为途灵平台打造，提供单电机后驱与双电机四驱两种布局，车身尺寸为 5020×2007×1585mm，轴距 3000mm，首发华为智擎新一代高性能电驱。新车还搭载 38 个融合感知传感器，包括 896 线双光路图像级激光雷达、3 颗高精度固态激光雷达，售价区间 25.98-38.98 万元。

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