吉利在英国势头迅猛，9 月新车注册量超过马自达、本田

IT之家 10 月 25 日消息，据外媒 CarBuzz 今天（25 日）下午报道，自 2025 年 10 月进入英国市场以来，吉利销量一路飙升，经销商网络也在全国迅速铺开。

凭借纯电跨界 SUV 车型 EX5 打开英国市场还不到一年，吉利的月销量便超过了多家深耕当地市场的老牌车企。

据悉，今年 9 月，吉利在英国的新车注册量达到 5155 辆，超过马自达的 4417 辆和本田的 4149 辆。西雅特同期注册量为 2907 辆，菲亚特更是只有 1244 辆。在英国当月 350536 辆的新车注册总量中，吉利占据了 1.47% 的市场份额。

报道提出，吉利销量快速增长，得益于及时引入两款新车：纯电两厢车 EX2 和插混 SUV 车型 Starray EM-i。与此同时，吉利已签下英国第 100 家经销店，计划在年底前让全部门店正式投入运营。

放眼整个英国汽车市场，中国车企 9 月拿下了 23.3% 的新车市场份额，接近去年同期 12.4% 的两倍。中国汽车的热销并不局限于英国，欧洲其他市场也出现了类似的增长势头。

9 月，中国车企在欧洲的销量达到 194760 辆，较 2025 年同期翻番，打破此前 6 月创下的 152747 辆纪录。IT之家从数据中获悉，其中奇瑞以 56552 辆位居榜首，同比增长 187%；比亚迪交付 49374 辆，同比增长 102%；吉利销量达到 19037 辆，增幅为 152%。

随着中国车企持续扩张经销商网络，并筹集更多资金支持业务增长，扩张步伐还有望加快。以吉利为例，今年以来，其中国以外市场销量同比增长 169%，2026 年全球销量已接近 80 万辆。

报道也指出，相比之下，欧洲车企的前景不容乐观。美国关税带来冲击，中国市场的生存空间不断受到挤压，本土竞争压力也日益沉重。奇瑞、比亚迪和吉利等中国车企则迅速崛起，成为全球汽车市场不容忽视的竞争力量。