聚焦帕金森病、癫痫等 10 类疾病方向，全国首个国家脑机接口高质量数据集建设项目启动

IT之家 10 月 25 日消息，据极目新闻报道，华中科技大学同济医学院附属同济医院牵头的脑机接口高质量数据集建设项目，24 日在武汉正式启动。

根据建设方案，该项目拟于 2027 年建成投用，聚焦脑卒中康复、脊髓损伤、帕金森病、癫痫、意识障碍、顽固性疼痛、面瘫、言语功能障碍、运动障碍性疾病和胃肠神经调控等 10 类疾病方向，基本覆盖神经调控与功能重建的主要临床场景。

项目以破解数据碎片化问题为导向，围绕覆盖广、模态全、链条通的建设标准，建成我国自主可控的脑机接口高质量数据库。

综合IT之家此前报道，本月早些时候，国际标准化组织（ISO / IEC）发布了我国牵头制定的脑机接口参考架构国际标准：《信息技术脑机接口参考架构》。

该国际标准由我国专家担任项目负责人，联合意大利、韩国、英国、印度、美国、日本、瑞典、芬兰、澳大利亚、德国等多个国家的专家共同完成制定，是我国在脑机接口国际标准化领域取得的又一项重要成果。

此外，今年 9 月，国家药监局批准发布我国第三个脑机接口医疗器械标准，这是全球第一个采用人工智能技术处理脑电数据的脑机接口医疗器械产品标准，新标准将于明年 9 月 1 日起正式实施。