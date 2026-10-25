AI 云厂商 Nscale“摊上事了”，被前工程师指控报复性解雇、违法使用分包人员

IT之家 10 月 25 日消息，据彭博社 23 日报道，英国 AI 基础设施企业 Nscale 遭到一名工程师起诉。这名工程师曾在 Nscale 位于挪威的数据中心工作，指控该公司违法采用分包用工模式，并涉及不当解雇。

诉状称，该工程师通过分包商 CloudBrothers 进入数据中心工作，实际雇主却是 Nscale，违反了挪威法律。他还指控，自己在质疑数据中心的用工管理问题后遭到 CloudBrothers 解雇。

在当地工会的支持下，该工程师于 10 月 16 日向挪威南罗加兰地方法院提起诉讼，将 Nscale 和 CloudBrothers 列为共同被告。

该工程师认为，Nscale 在斯塔万格的数据中心违法使用分包人员，没有与他直接建立雇佣关系，却负责安排他的日常工作和轮班。

挪威法律允许企业将工作分包，但要求分包商独立管理员工。用工企业不得直接将分包人员当作自己的员工管理，否则必须按照正式员工的标准支付工资并提供待遇。

诉讼发生之际，Nscale 正为首次公开募股做准备，并加快建设数据中心，以履行总额超过 1,000 亿美元（IT之家注：现汇率约合 6,689.2 亿元人民币）的合同义务。

根据诉状，该工程师今年 6 月遭到解雇。在此之前，CloudBrothers 人力资源部门曾警告员工，未按时提交休假申请将被扣除两周假期工资。该工程师对此提出异议，并向整个团队抄送了回复：“你们不能扣除我们已经挣到的工资。”

该工程师称，他还曾向挪威劳动监察局反映工资和工作条件问题，随后遭到 CloudBrothers 报复性解雇。法庭文件显示，CloudBrothers 人力资源部门告知他的解雇理由是多次违反保密规定。

该工程师要求 Nscale 和 CloudBrothers 赔偿其经济损失并支付损害赔偿金，同时请求法院确认，他实际上应被认定为 Nscale 的员工。