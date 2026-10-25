申通快递：快递行业的“反内卷”预计有望持续

IT之家 10 月 25 日消息，今日，申通快递在业绩说明会谈及“如何看待行业反内卷的持续性？”，并公布部分经营信息。

IT之家注意到，该公司表示，本轮“反内卷”核心是禁止低于成本的恶性价格战，淡旺季之间的价格波动乃是跟随电商促销节奏、节假日以及货品结构的影响所致，是正常的价格波动。7-8 月淡季过后，9 月起部分快递核心区域揽收价有所修复，价格环比 7-8 月有所回升。展望未来，随着行业件量增速趋缓以及燃油、社保等刚性成本提升，快递行业的“反内卷”预计有望持续，并逐步演变为行业长期的高质量发展共识。

在行业稳定增长以及“反内卷”的持续带动下，公司经营业绩持续向好。具体来看：

业务量方面，申通快递 2026 年前三季度完成业务量 219.6 亿件，同比增长 16.4%；市场占有率为 14.5%，同比增长 1.5 个百分点。其中第三季度业务量 76.61 亿件，同比增长 17.6%，市占率为 15.0%，同比提升 1.87 个百分点。

收入成本方面：2026 年前三季度，申通快递实现营业收入 489.6 亿元，同比增长 26.9%，其中快递服务收入 483.1 亿元，同比增长 27.0%，单票快递服务收入 2.20 元，同比上升 0.18 元。在反内卷政策带动下及收购丹鸟后，公司的单票收入有所上涨。公司营业成本 452.5 亿元，同比增长 24.4%，其中快递成本 449.3 亿元，同比增长 24.2%。

利润方面：申通快递前三季度归母净利润 15.75 亿元，同比增长 108.5%。

现金流方面：经营活动净现金流 32.3 亿元，同比增长 67.5%，主要系公司经营情况向好，净利润增长所致。购建固定资产等资本开支 20.8 亿，同比下降 1.3%，主要投向在机器设备、房屋建筑物及运输车辆上。