会员年卡 11.11 狂促合集：bilibili 低至 99.8 元 / 年、QQ 音乐迅雷夸克剪映皆好价

责编： 一乖

作者： 一乖

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迅雷超级会员年卡日常售价 360 元，连续包年为 264 元（22 元 / 月）。

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QQ 音乐豪华绿钻会员年卡官方售价为 240 元，日常连续包年大促价 158 元（第二年自动续费价 180 元）。

今日双年卡 276 元，仅需 138 元 / 年，折合 11.5 元 / 月：

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夸克 SVIP 年卡官方定价 300 元，日常大促价 158 元 / 年、25 元 / 月。

今日双年卡 + 月卡仅需 223 元（共 25 个月），加赠 keep 会员双月卡。

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剪映 SVIP 超级会员官方定价 758 元 / 年，连续包年 599 元 / 年，单月 79 元。

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百度网盘超级会员年卡官方售价 298 元，今日预售直降至 196 元 + 限时加赠 3 个月。

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如果把百度年卡算作 157 元，B站季卡 + 网易云音乐月卡仅需 19 元：

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