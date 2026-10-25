国产武侠游戏《影之刃零》10 月 27 日 10:00 开启预下载，游戏本体约 145G

IT之家 10 月 25 日消息，国产武侠游戏《影之刃零》今晚宣布将于 10 月 27 日 10:00 开启预下载，并公布官方配置要求。

官方提醒，为保障良好的游戏体验，请将游戏安装在固态硬盘 (SSD) 中；游戏本体约 145G，由于预下载机制，请预留至少 300G 可用磁盘空间；请务必将显卡驱动更新至最新版本。

IT之家注意到，《影之刃零》将于 10 月 29 日 10 点正式解锁，登陆 PS5 与 PC 平台，国区数字标准版售价 268 元，数字豪华版售价 328 元。PS5 实体光碟将于 2027 年推出。

《影之刃零》由灵游坊自主研发发行，采用虚幻引擎 5 打造，定位黑暗武侠题材第三人称动作冒险与单机动作 RPG，把中国武术与蒸汽朋克融合为功夫朋克风格，美术深沉黑暗，主打快节奏高速战斗。

在《影之刃零》中，玩家将化身心脏遭受重创的剑客，在仅余六十六天的生命里，逃亡于刀光剑影和腥风血雨之间，并粉碎一桩笼罩在整个武林上方的惊天阴谋。在失序末法的武林中以身证道，以命寻心。

战斗系统提供 30 余种主武器与 20 多门夺自败者的奇诡武装，连击流畅、易上手而难精通，借助全新动作捕捉逐帧还原真实技击，以电影化演绎呈现中国功夫。