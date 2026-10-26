AI“专属保险”：全国首个人工智能应用风险综合保障方案正式发布

IT之家 10 月 26 日消息，据央视财经报道，在近期结束的 2026 金融街论坛年会上，全国首个人工智能应用风险综合保障方案正式发布。通过保险产品分别对人工智能服务给第三方造成的损失，和人工智能供应方自身费用损失进行保障，填补国内 AI 保险市场空白。

IT之家注意到，AI 正在接管越来越多的事情：打电话、做客服、分析农产品价格、写文案剪视频。可一旦它“说错话”侵权，或者“算错账”造成损失，谁来负责？

今年 9 月，最高人民法院发布《关于依法审理涉人工智能纠纷案件的意见》，明确了关键规则：生成式 AI 侵权一般适用过错责任，“内容由 AI 生成”不能作为免责抗辩。也就是说谁有过错谁担责，不能用一句“这是机器干的”甩锅，服务方哪怕只是提供了模型能力，如果没尽到注意义务，也可能要承担赔偿责任。

据介绍，这类保险保障的是被保险人在提供生成式人工智能服务过程中，因过失或疏忽导致生成的内容，比如文本、图片、音频、视频等，侵犯了第三方合法权益，或对第三方造成误导，并直接导致人身伤亡或财产损失。

当然，保险公司不是闭眼承保，而是会先看 AI 用在什么场景、生成什么内容、每天处理多少数据，再定保费。真出事了也不是“自动全赔”，得看企业依法该不该担责、合同怎么约定。

除了对 AI 给第三方造成的损失进行保障，还有一类保险是针对 AI 服务提供方自身损失的保障。当模型性能出现偏差，修复、退费、鉴定等费用，由保险公司按合同约定承担。

承保前，保险公司会针对模型参数、应用场景、实际性能等风险因子综合评估，实行差异化定价。这类产品主要面向 AI 大模型研发企业、AI 应用开发商、智能硬件制造商及 AI 解决方案提供商。目前，同类保险产品已经开始向办公智能体、语言大模型、人形机器人等场景延伸。