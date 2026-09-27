研究：美国医院用 AI 写病历，保险公司两年多掏 9.42 亿美元

IT之家 9 月 27 日消息，美国历史最悠久、规模最大的专业医疗保险服务机构蓝十字蓝盾协会（Blue Cross Blue Shield Association，简称 BCBSA）开展的一项分析显示，医院在提交保险理赔单据的过程中使用人工智能工具，在两年时间里使得医疗支出额外增加了 9.42 亿美元（IT之家注：现汇率约合 63.39 亿元人民币）。

蓝十字蓝盾协会的这份分析发现，病历当中被记录为患有复杂病症的患者数量出现了急剧上升；报告同时指出，医疗编码和实际治疗之间出现了明显脱节，并没有证据能够证明对应的诊疗服务也随之发生改变。

《纽约时报》认为，这份分析再度释放信号：人工智能正在推高医疗开支。医院与保险公司之间围绕诊疗项目和赔付金额的博弈早已存在；但该报提出，如今医患双方都开始使用 AI 之后，这类矛盾反而进一步加剧。

AI 初创企业阿布里奇（Abridge）的创始人希夫 · 拉奥（Shiv Rao）博士承认，如果发展不当，AI 有可能导向“没有人愿意身处其中的糟糕反乌托邦局面，也就是机器人程序互相争斗、智能体彼此对抗”。不过拉奥同时也表示，AI 也存在另一种可能性：缓和双方矛盾，降低整体成本。

而蓝十字蓝盾协会高级副总裁卢克 · 查尔克（Luke Chalker）并不愿意把现状简单形容为一场博弈。他表示：“这算不上一场战争。这完全是一场一边倒的惨烈局面，吃亏的是保险公司。”