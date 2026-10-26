Epic CEO 斯维尼再批 Steam AI 公示政策，称会导致极端群体攻击开发者

IT之家 10 月 26 日消息，Epic 游戏首席执行官蒂姆 · 斯维尼（Tim Sweeney）数月来一直持续抨击 Steam 的 AI 内容公示规则，在和 Valve 围绕 Steam 这项 AI 政策的持续争论中，他又一次公开发声。

就在 Epic 刚对自家商城完成改版没几天，蒂姆 · 斯维尼在 X 平台发文，斥责 Steam 这项强制 AI 公示政策令人反感。而这次改版之后大家才发现，Epic 内部其实已经在用“氛围编码（vibe-coded）”的方式，在自家工作流程里推广 AI 工具。

生成式媒体公司 Fal 的马特 · 沃克曼（Matt Workman）提出观点，认为到 2026 年，AI 公示的意义已经不大。蒂姆 · 斯维尼在这条帖子下跟进评论。他在 X 上表示，AI 公示标签相当于逼着开发者写下一份“政治声明，容易被网络极端群体抓住把柄、用来攻击他们”。

虽然使用生成式 AI 会引来不少玩家批评开发者，但很多工作室表示，AI 只是一种辅助工具，和创意构思、内容创作本身是两回事。

IT之家注意到，早前在一次关于 Steam AI 公示政策的采访里，蒂姆 · 斯维尼就说：“我觉得 Valve 这么做非常不负责任”，还提到有“反对群体想要毁掉游戏行业”。而 Valve 始终坚持原有立场，平台规范依旧要求开发者，如果使用 AI 生成内容，必须告知玩家。

这件事并非新近才出现：Steam 早在 2024 年就开始要求工作室和开发者，披露制作流程中生成式 AI 的使用情况。不过现在开发者不需要向 Valve 报备用来辅助写代码的 AI 工具。Steam 只要求，当美术素材、配乐、游戏机制、文本、宣传物料这类内容由生成式 AI 产出时，必须进行标注。

从那以后，AI 标注逐渐成为常态。Steam 新品节的八千六百多款试玩版里，有近一千七百款带上了该标签，生成式 AI 的使用占比接近两成。不少热门作品，例如《光与影：33 号远征队》和《Arc Raiders》，也添加了 AI 标注，依旧收获极高热度。

Epic 还推出了这套采用氛围编码技术的新版商城，官方称启动只需 5.47 秒，比 Steam 的 10 秒启动速度更快。但大量 Epic 商城用户反馈新版存在各类漏洞和故障，Epic 至今还没有修复。

而 Steam 这边采用类似大型网游的运营思路来留住用户，对于蒂姆 · 斯维尼多次在多个议题上的批评始终没有回应，其中就包括近期 Steam Deck 涨价这件事。