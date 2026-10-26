《影之刃零》媒体评测出炉：M 站均分 88 分，战斗表现获广泛好评

IT之家 10 月 26 日消息，《影之刃零》（Phantom Blade Zero）媒体评测已于今日解禁，这款由灵游坊（S-Game）开发并发行的国产武侠动作游戏获得了多家海外媒体的积极评价，战斗系统、动作流畅度、BOSS 战设计和美术表现成为评测中的主要亮点。

不过，媒体对游戏剧情、关卡设计和整体打磨程度的评价并不完全一致。部分评测认为，本作的战斗体验足够出色，但叙事表现和部分游戏设计仍有提升空间。

IT之家注意到，根据目前公开的评测数据，《影之刃零》在 Metacritic（M 站）PC 和 PS5 版的媒体均分均为 88 分，整体表现相当亮眼。

海外媒体主要评测观点

1. 战斗系统成为最大亮点，动作表现获得高度评价

多家媒体认为，《影之刃零》最突出的优势在于战斗系统。游戏融合了高速连击、闪避、招架和多种武器切换机制，强调动作衔接的流畅程度，以及玩家对敌人攻击节奏的判断。

IGN 给出了 9 分评价，认为本作是近年来最出色的动作游戏之一。在长达约 50 小时的体验中，战斗始终保持较高水准，BOSS 战也具有足够的吸引力。不过，IGN 同时指出，游戏的复仇故事相对保守，部分空气墙和技术问题也会影响体验。

CGMagazine 则给出了 95 分。该媒体表示，最初看到游戏演示时，很难相信如此流畅、能够对多方向战斗作出响应的动作表现可以在现代主机上实现，而实际体验证明，游戏的战斗系统确实具有很高的完成度。

VGC 同样肯定了战斗设计。游戏允许玩家同时装备两种武器，并通过切换武器、招架和闪避应对不同敌人。各类 BOSS 拥有不同的攻击模式和战斗机制，玩家需要观察攻击规律，再寻找反击机会。不过，VGC 也指出，部分敌人的连续攻击速度过快，玩家有时会陷入连续按下招架键的状态，而不是精准判断每一次攻击的时机。

整体而言，媒体评价表明，《影之刃零》的优势不只是动作场面华丽，而是将高速战斗、武器切换和招架机制结合起来，形成了具有辨识度的战斗节奏。

2. BOSS 战设计丰富，武侠美术风格获得认可

BOSS 战是海外媒体反复提及的另一个亮点。

GamesRadar+ 认为，游戏不仅拥有丰富的探索内容，还设计了大量隐藏 BOSS 和强力武器。战斗的爽快感与流畅程度足以让本作跻身年度优秀动作冒险游戏之列。

Push Square 也对 BOSS 战给予了高度评价。该媒体指出，不同敌人拥有独特的攻击方式、多个战斗阶段以及不同的应对机制，即便是支线任务中的敌人，也往往能够带来不同的战斗体验。

在视觉表现方面，游戏采用虚幻引擎 5，融合传统武侠元素与朋克幻想风格，形成开发团队所称的“功夫朋克”（Kungfupunk）美学。Push Square 认为，游戏中的场景具有鲜明的视觉特色，中国风格的奇幻环境也呈现出较高的细节水平。

3. 剧情叙事受到批评，部分媒体认为信息交代不够清晰

与战斗系统的普遍好评相比，剧情是《影之刃零》争议较为集中的部分。

游戏主角魂遭人陷害，身受重伤后只剩 66 天寿命，需要在有限时间内追查阴谋、寻找生机。这一设定为游戏提供了明确的故事驱动力，但部分媒体认为，实际叙事没有充分发挥这一设定的潜力。

VGC 指出，游戏中的人物关系、角色身份及故事背景交代不够清晰。部分剧情信息需要玩家结合其他资料才能理解，导致原本充满个性的动作表现与相对平淡的角色塑造形成反差。

Push Square 的批评更为直接。该媒体认为，游戏频繁插入的回忆片段和大量收集品相关叙事会打断游玩节奏，不同时间线之间的转换也缺少足够清晰的说明，导致玩家难以准确理解故事的发展脉络。

4. 关卡探索和技术表现仍有提升空间

关卡设计也是不同评测意见出现分歧的地方。

GamesRadar+ 对游戏中的探索内容给予了肯定，认为丰富的隐藏区域、秘密 BOSS 和武器收集为玩家提供了持续探索的动力。

但 VGC 认为，游戏整体关卡结构偏向线性。玩家虽然可以发现一些暂时无法进入的区域，并在获得新能力后返回探索，但初次通关时往往只能沿着开发者预设的路线前进。部分支线任务也缺少足够的新意。

技术表现方面，Push Square 表示，其在 PS5 Pro 性能模式下游玩时，大部分时间能够保持流畅的 60 帧体验，但部分 BOSS 战中仍会出现帧率下降，此外也遇到了音频问题。该媒体同时指出，这些问题在约 25 至 30 小时的主线体验中并不常见。

Creative Bloq 则将动作动画、美术指导和场景丰富度列为游戏的优势，同时指出部分 BOSS 战持续时间较长、探索受到限制，以及性能和音画故障等问题。