《艾尔登法环》近 1000 万玩家游玩时长超 100 小时，约 350 万人解锁全部成就

IT之家 10 月 26 日消息，作为本十年最具代表性的游戏之一，《艾尔登法环》早已无需过多介绍。这款 FromSoftware 出品的角色扮演游戏是游戏史上口碑最好的作品之一，曾经包揽史上最多年度游戏（GOTY）奖项，直到今年被《光与影：33 号远征队》（Expedition 33）超越。

销量方面，该 IP 全球总销量已经突破 5000 万份，仅《艾尔登法环》本体出货量就超过 3000 万。凭借极高的重复游玩价值，其长久活跃在玩家视野之中。一份新研究显示，四分之一的玩家游玩时长超过 100 小时。

Alinea Analytics 的数据显示，《艾尔登法环》全球销量已经突破 3600 万份，其中 980 万名玩家游玩时长超过 100 小时。据该机构统计，全平台一共有 350 万人拿到这款游戏的全部奖杯与成就。

PlayStation 平台上，购买游戏的玩家里有 10.9% 拿到白金奖杯；Steam 平台解锁全部成就的玩家占比为 10.5%；Xbox 平台的数据则相对偏低，仅有 3.9% 的玩家解锁全部成就。

无论如何，千万玩家的长游玩时长足以证明，对万代南梦宫而言，《艾尔登法环》是一款经久不衰的爆款。距离首发已经过去四年，其在 2026 年依旧卖出了 200 万份，带来 1.1 亿美元（IT之家注：现汇率约合 7.35 亿元人民币）收入。

25% 玩家破百小时的游玩数据，足以将《艾尔登法环》划入跨世代经典行列。配套改编电影定于 2028 年上映，这款 RPG 在未来还会收获更多赞誉。