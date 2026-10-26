报告：微软 XBOX 高管过去六年有五年未达成绩效目标

IT之家 10 月 26 日消息，微软 XBOX 正在大刀阔斧重组，试图扭转业务下滑的颓势。按照计划，到 2027 财年末，游戏业务将裁撤近 3200 名开发人员；目前已有数百人被解雇，多家工作室完成重组，后续还规划了多轮裁员。

一份新报道披露，微软首席执行官以及 XBOX 一众高层，过去六年里有五年没能完成年度绩效目标，而这些绩效指标直接和他们的薪酬挂钩。

IT之家注意到，GameFile 近期报道提到，XBOX 高管没能达成 Game Pass 订阅增长、XBOX 内容与服务板块的相关考核节点。

单看刚结束的这个财年，XBOX 原定目标是在 6 月底前实现内容与服务收入增长 4.3%，最终收入反而下滑了 6%，落差巨大。

考核指标在 2023 年之前以 Game Pass 订阅增长为主，之后调整为内容与服务收入目标。

需要区分的是，这类绩效指标不等于正式业务目标，但它直接绑定高管薪酬。连续不达标，直观体现微软这条游戏业务线多年来不容乐观的下行态势。

另外值得一提，尽管此前大力推进多平台发行策略，XBOX 去年的利润率仅有微薄的 3%。如今在阿莎 · 夏尔马主导下，其开始回调路线，重新回归独占内容思路。

遗憾的是，就算夏尔马全力挽救 Xbox、扭转亏损，XBOX 还需要数年时间，才能产生足够支撑自身运转并继续扩张的收入。