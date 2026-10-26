原生桌面级应用 WPS for Pad 正式上线小米应用商城，支持 18 Fold、平板设备下载使用

IT之家 10 月 26 日消息，金山办公 WPS 官方微博刚刚宣布，专为平板量身打造的原生桌面级应用 WPS for Pad，已正式上线小米应用商城。

据介绍，使用小米平板 & 小米 18 Fold 的用户，将设备升级至小米澎湃 OS4 系统后，可以直接前往小米应用商城搜索「WPS for Pad」下载使用。

IT之家注意到，WPS 还将和小米平板举行联合直播活动。届时，小米用户运营负责人 @神得强 Steven 会在直播中分享用户上手的使用体验，并进行现场实机演示。

延伸阅读

WPS for Pad 最早于 2026 年 3 月 9 日面向 iPad 发布，金山办公称其为 iPadOS 生态首款原生桌面级办公应用。该版本界面采用与 Mac 版一致的 ribbon（功能区）布局，操作习惯可无缝迁移，并内置 WPS AI 3.0 与原生 Office 办公智能体 WPS 灵犀，支持语音指令操作、长文档智能总结、自然语言生成表格公式以及 AI 一键生成 PPT。

此次登陆小米设备的是安卓原生版本，而非此前基于 Linux 容器的方案。有 WPS 社区用户指出，基于 Linux 沙盒环境的 Linux 版 WPS 早在 2023 年就已出现在小米设备上，因此小米此番再次宣发，强调的正是安卓原生的桌面级体验。

WPS for Pad 完整支持文字、表格、演示、PDF 四大模块编辑，操作逻辑与 PC 版高度一致，并依托小米澎湃 OS 的原生多窗口能力实现多文档并行、自由排布拖拽，还支持 WPS AI 一键生成 PPT、WPS 365 团队协作以及触控笔手写批注、屏幕取词等。

文中提到的小米 18 Fold 于 2026 年 9 月 7 日晚发布，小米将其定义为介于大折叠与小折叠之间的「中折叠」产品，配备 5.38 英寸外屏和 7.58 英寸内屏，折叠后厚度 10.68 毫米，整机重量 219 克，售价 10999 元起。小米集团董事长兼 CEO 雷军透露，该项目于两年前立项，历时 20 个月研发。

用户需要升级至的小米澎湃 OS 4 于 2026 年 8 月发布，是小米首个 AIOS 操作系统，基于自研 Xiaomi MiMo 大模型开发，深度集成超级小爱 2.0 作为系统级 AI 总控。小米平板 9 Pro Max 为首发搭载该系统的机型，于 2026 年 9 月 7 日与小米 18 Fold 同场亮相。

据 WPS 社区信息，WPS for Pad 安卓版此前已率先在小米 18 Fold 与小米平板 9 Pro Max 上搭载，其他搭载澎湃 OS 4 的小米平板也被网友实测可正常运行，官方表示其他安卓设备的适配仍在推进中。此外，文中将参与联合直播的小米用户运营负责人 @神得强 Steven，长期负责小米社区与用户运营相关工作。