小米 18 Fold 中折叠手机登顶安兔兔 9 月 Android 旗舰性能榜，搭玄戒 O3 芯片平均跑分超 462 万

IT之家 10 月 9 日消息，安兔兔官方今日发布了 9 月 Android 旗舰手机性能榜。从榜单可以看到，小米 18 Fold 中折叠手机成功登顶，平均跑分超 462 万分，领先其他搭载了第六代骁龙 8 超级至尊版、天玑 9600 Pro 机型。

据IT之家此前报道，小米 18 Fold 中折叠手机发布于 9 月 7 日，首发玄戒 O3 芯片，配备 5.38″ 外屏 +7.58″ 内屏，并后置徕卡专业三摄，售价 10999 元起：

12GB+256GB：10999 元

12GB+512GB：11999 元

16GB+512GB：12999 元

16GB+1TB（LPDDR6）：14999 元

16GB+1TB 陶瓷特别版（LPDDR6）：15999 元

▲ IT之家实拍：小米 18 Fold 暖金白折叠屏手机图赏

作为参考，玄戒 O3 芯片发布于今年 8 月，小米官方称，这是小米为最高端产品打造的「AI 旗舰 SoC」，安兔兔跑分高达 522 万分，是首个突破 500 万分的旗舰 SoC，也是小米历时 459 天带来的诚意之作。

玄戒 O3 的 CPU 采用十核全大核设计：6 超大核心 + 4 大核心，最高 4.35GHz 频率，多核跑分首次突破 15000 分，性能提升 60%；GPU 首发 16 核 G2-Ultra NX 图形处理器，支持第三代光线追踪，性能大幅提升 85%，功耗降低 64%。