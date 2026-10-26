遭网络攻击后，多家日本企业开始向用户支付补偿金

IT之家 10 月 26 日消息，据路透社报道，接连多轮网络攻击扰乱网络服务、引发市场对经济稳定的担忧后，多家日本企业开始向用户支付补偿金。

GMO 互联网集团宣布，将对旗下外汇交易服务遭非法入侵给客户造成的损失予以赔付。董事长熊谷正寿（Masatoshi Kumagai）周日在博客中表示，所有客户都将收到 5,000 日元（IT之家注：现汇率约合 212.7 元人民币）的“初步诚意补偿金”。

日本政府上周五宣布，将组建专项团队，借助 AI 模拟网络攻击，排查各类技术系统的漏洞。当下大量互联网服务依托 PHP 编程语言，业内机构正紧急应对 PHP 重大漏洞带来的安全风险。

截至上周五收盘，GMO 市值 26 亿美元（现汇率约合 173.61 亿元人民币）；消息传出后，该股暴跌近 14%，触及四个月低点，而东京基准指数同期上涨 0.3%。

日本企业正接连遭受网络攻击。专家称，AI 让漏洞扫描、钓鱼诈骗等攻击流程自动化，网络犯罪的实施速度更快、成本更低，也更难被发现。

此前 PHP 曝出高危漏洞，诱发数百万次攻击尝试，日本、欧洲等地大量政府与企业网站在上周陷入瘫痪。

GMO 本月已经上线一套网络防御系统，事发后还向日本政府申请启用网络防御处置手段。这套方案包含主动攻击敌方服务器、消除威胁这类对抗措施。

熊谷正寿写道：“现在正是公私部门携手守护日本网络安全的时候。”这家业务庞大的互联网集团，业务覆盖互联网基础设施、金融服务以及加密货币交易。

GMO 表示，已经收到疑似攻击方的勒索要求，对方威胁如不支付赎金，就外泄企业与客户信息。GMO 称不会满足勒索诉求，将配合警方和相关部门处置本次事件。公司还会为客户免费提供六个月替代服务，目前暂时无法估算诚意补偿金、损失赔付对财报利润的冲击。

用户数据防护短板暴露

近期攻击的规模，暴露出日本企业在海量客户数据保护上存在明显短板。TrendAI 的数据显示，截至 10 月 20 日，本年度已经记录 723 起网络安全事件，超过 2024、2025 全年的总量。

ESET 日本公司社长永野聪（Satoshi Nagano）说：“上报数量上升，一方面说明机构面临的威胁变多；另一方面也代表，很多以往难以发现、调查不足或者秘而不宣的安全事件，现在更容易浮出水面。”

运营 Times 共享停车服务的 Park24 上周五宣布，因发生个人信息泄露事件，将向用户发放 3,000 日元（现汇率约合 127.6 元人民币）补偿金。该企业表示，完成注册核验后将不再留存身份证件照片；本次攻击处置与赔付相关支出，预计会形成 55 亿日元（现汇率约合 2.34 亿元人民币）的特别损失。

穆迪评级的一份报告指出，资金充裕的企业可以加大安全投入，对冲持续走高的网络安全风险。“补丁更新机制不完善的企业会越来越被动，尤其是那些拥有庞大数字网络、攻击面极大的主体。”