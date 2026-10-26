智界预计还有四款 SUV 出海，消息称后续开发都是按照全球车型（标准）

IT之家 10 月 26 日消息，博主 @未来的学习笔记 今日发文称，智界出海除了前两天公布的 V9 和 RX 的海外版本，预计还有四款 SUV 车型。

博主表示，从智界 V9 和 RX 可以看出，智界后续开发的车型都是按照全球车型（标准）来的。他还透露，后面的四款 SUV 预计会在明年登场。

据IT之家此前报道，本月早些时候，智界 V9 和智界 RX 的全球车型曝光。其中，智界 V9 的海外版采用全新外观方案，前脸更换为大尺寸直瀑式格栅，大灯组造型也进行了调整，变为格栅两侧纵置布局；智界 RX 外观与国内版本区别不大，但沿用的是 LUXEED 字母车标设计。