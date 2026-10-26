智界预计还有四款 SUV 出海，消息称后续开发都是按照全球车型（标准）

IT之家 10 月 26 日消息，博主 @未来的学习笔记 今日发文称，智界出海除了前两天公布的 V9 和 RX 的海外版本，预计还有四款 SUV 车型。
博主表示，从智界 V9 和 RX 可以看出，智界后续开发的车型都是按照全球车型（标准）来的。他还透露，后面的四款 SUV 预计会在明年登场。
据IT之家此前报道，本月早些时候，智界 V9 和智界 RX 的全球车型曝光。其中，智界 V9 的海外版采用全新外观方案，前脸更换为大尺寸直瀑式格栅，大灯组造型也进行了调整，变为格栅两侧纵置布局；智界 RX 外观与国内版本区别不大，但沿用的是 LUXEED 字母车标设计。
延伸阅读
智界是华为与奇瑞合作打造的新能源汽车品牌，隶属鸿蒙智行（HIMA）生态联盟，旗下已有智界 R7、智界 RX 等多款车型，智界 V9 则是该品牌第三款量产车，也是鸿蒙智行旗下首款旗舰 MPV。
据公开信息，智界内部已成立名为“蓝海”的项目组专门推进出海业务，整体规划分三个阶段：第一阶段销往中东市场，第二阶段进入东南亚，第三阶段布局欧洲。为适配海外市场，智界海外车型将搭载奇瑞的电子电器架构，智能化方面初步计划采用奇瑞的猎鹰智驾与灵犀智舱，后续还计划与当地供应商合作开发，但激光雷达等旗舰感知硬件会予以保留。
作为出海先锋的智界 V9，其海外版命名为 LLounge，采用右舵设计，车身尺寸与国内版一致，车长 5359mm、轴距 3250mm，于 2026 年 10 月 22 日在奇瑞全球用户之夜上以实车形式亮相。智界 V9 于 2026 年 5 月 15 日正式上市，售价区间为 38.98 万至 51.98 万元，全系标配 38 个传感器；2026 年 10 月 21 日，其第 30000 台量产车正式下线，并已连续四个月位居 40 万元以上 MPV 市场销量冠军。
至于智界 RX，其海外版定名 Stormax，车头、车尾均换用 LUXEED 字母车标，车身尺寸为 5020×2007×1585mm，轴距 3000mm，国内版基于华为途灵平台打造，首发华为智擎新一代高性能电驱，售价区间为 25.98 万至 38.98 万元。按此前规划，智界 V9 有望更早出海，而智界 R7 受限于部分零部件的法规要求，出海步伐将会放慢。