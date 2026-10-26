大学老师工资将通过数字人民币钱包发放，江苏多所高校收到通知

IT之家 10 月 26 日消息，扬州大学财务处 10 月 20 日发布通知，接省财政厅预通知，自 2026 年 11 月起，学校在职在编人员（含人事代理）工资将通过数字人民币钱包发放，请相关人员根据自己目前的工资卡情况，于 10 月 23 日前完成数币钱包的开立与升级。

扬州大学财务处表示，工资将发放至开立的数币钱包中。学校在职在编人员（含人事代理）可以根据需要，自主选择是否将钱包里的钱兑换（转出）到原有的工资卡中。外籍人员目前无法开立数币钱包，暂不需要办理。

此外，南通大学财务处 10 月 23 日也发布通知，接省财政厅通知，自 2026 年 11 月起全校在编人员、人事代理人员工资将通过数币钱包发放。请相关人员于 10 月 30 日前完成数币钱包的开立与升级（工资、绩效分两张卡发放，两张均需开立）。外籍人员目前无法开立数币钱包，暂不需要办理。

综合IT之家此前报道，中国人民银行行长潘功胜在本月的 2026 金融街论坛年会上发言称，今年初，人民银行平稳切换了数字人民币新计量框架，数字人民币定位由现金切换为存款货币。

潘功胜还表示，去年在北京设立的数字人民币运营管理中心已全面投入运营，成为集发行管理、零售、批发、区块链、智能合约等服务为一体的综合性数字人民币业务平台。数字人民币业务运营机构已从 10 家拓展至 30 家，覆盖全部系统重要性银行。

数据显示，截至 2025 年 11 月末，数字人民币累计处理交易 34.8 亿笔，累计交易金额 16.7 万亿元。通过数字人民币 App 开立个人钱包 2.3 亿个，数字人民币单位钱包已开立 1,884 万个。多边央行数字货币桥（mBridge）累计处理跨境支付业务 4,047 笔，累计交易金额折合人民币 3,872 亿元，其中数字人民币在各币种交易额占比约 95.3%。