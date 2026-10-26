消息称美团计划通过债券发行募资 10 亿美元

IT之家 10 月 26 日消息，据彭博社报道，知情人士透露，中国外卖巨头美团计划通过离岸人民币债券募资约合 10 亿美元（IT之家注：现汇率约合 66.77 亿元人民币），发行方案为美团离岸人民币 Reg S 双档高级无抵押债券，美团也由此加入了越来越多发行点心债的企业行列。

知情人士称，美团方面在周一的投资者沟通会上表示，公司已经拿到国内监管部门批复，拥有更高额度的境外发债权限，但决定保留一部分额度，等市场环境合适时用于美元债再融资；该额度将于明年 9 月到期。

这批点心债预计于周二定价。

监管整治过后，国内外卖与零售赛道的竞争格局有所缓和，头部厂商的经营压力减轻，美团此时启动发债。今年 8 月，美团交出了超预期的季度盈利，同时放缓了海外扩张节奏。

消息人士称，这是美团历史上第二次发行点心债，募资所得主要用于置换存量离岸人民币贷款。

去年美团完成了其史上规模最大的常规债券发行，通过美元债和离岸人民币债合计募资了约 30 亿美元（现汇率约合 200.32 亿元人民币）。知情人士称，美团预计 2026 年资本开支约 200 亿元人民币，2027 年资本开支将小幅增长。

离岸人民币融资凭借更低成本，对国内外企业吸引力持续上升。本月早些时候，腾讯控股发行了 260 亿元离岸人民币债券，这也是其单笔发行中，人民币部分规模首次超过美元档。

和国内其他科技同行一样，美团也自研了大语言模型并开源，希望跻身行业第一梯队。不过相比阿里巴巴、字节跳动等对手，美团 AI 相关产品迭代速度偏慢。