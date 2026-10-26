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光荣特库摩 2027 财年年报预计归母净利润 370 亿日元，同比预降 13.61%

2026/10/26 15:01:56 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
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IT之家 10 月 26 日消息，光荣特库摩今日发布 2027 财年（2026 年 4 月 1 日～2027 年 3 月 31 日）年报业绩预告报告：

  • 营业总收入：910 亿日元（IT之家注：现汇率约合 38.71 亿元人民币），同比预增 2.95%

  • 归母净利润：370 亿日元（现汇率约合 15.74 亿元人民币），同比预降 13.61%

  • 基本每股收益：110.73 日元（现汇率约合 4.71 元人民币），同比预降 15.97%

AI 解读

本次光荣特库摩令和9年3月期（2027年3月期）全年业绩预告修正后，营收与归母净利润预期均较前回预测上调，但低于部分市场分析师此前的全年预期水平，整体属于温和上修。

公司概况与本次修正亮点

光荣特库摩控股（3635）是日本知名游戏开发与发行商，主营家用游戏软件、在线游戏及书籍CD等内容的企划、开发与销售，代表作包括《三国志》《信长之野望》《无双》系列、《仁王》《死或生》等。本次为令和9年3月期（2027年3月期）全年合并业绩预告修正，核心要点如下：

  • 营收预期上修：修正后全年营收预期为 910 亿日元（现汇率约合 38.71 亿元人民币），较前回预期 900 亿日元（现汇率约合 38.28 亿元人民币） 上调 1.1%，主要受中间合并会计期间业绩超预期及汇率前提修正带动。

  • 营业利润预期上修：修正后营业利润预期为 340 亿日元（现汇率约合 14.46 亿元人民币），较前回预期 320 亿日元（现汇率约合 13.61 亿元人民币） 上调 6.3%。

  • 经常利润大幅上修：修正后经常利润预期为 510 亿日元（现汇率约合 21.69 亿元人民币），较前回预期 420 亿日元（现汇率约合 17.86 亿元人民币） 上调 21.4%，增幅在各科目中最高，反映汇率前提修正及金融市场动向对非主业损益的积极影响。

  • 归母净利润上修：修正后归属于母公司股东的当期纯利润预期为 370 亿日元（现汇率约合 15.74 亿元人民币），较前回预期 310 亿日元（现汇率约合 13.19 亿元人民币） 上调 19.4%；基本每股收益预期为 110.73 日元（现汇率约合 4.71 元人民币）

与前期实绩对比

尽管较前回预期全面上修，但与前期（令和8年3月期）实绩相比，多项利润指标仍面临同比下滑压力：

  • 前期实绩营收为 883.93 亿日元（现汇率约合 37.6 亿元人民币），修正后营收预期 910 亿日元（现汇率约合 38.71 亿元人民币） 实现小幅同比增长。

  • 前期实绩营业利润为 371.68 亿日元（现汇率约合 15.81 亿元人民币），修正后营业利润预期 340 亿日元（现汇率约合 14.46 亿元人民币） 低于前期实绩。

  • 前期实绩经常利润为 570 亿日元（现汇率约合 24.24 亿元人民币），修正后经常利润预期 510 亿日元（现汇率约合 21.69 亿元人民币） 低于前期实绩。

  • 前期实绩归母净利润为 428.3 亿日元（现汇率约合 18.22 亿元人民币），修正后归母净利润预期 370 亿日元（现汇率约合 15.74 亿元人民币） 低于前期实绩；前期每股收益为 131.77 日元（现汇率约合 5.6 元人民币），修正后预期 110.73 日元（现汇率约合 4.71 元人民币） 亦有所回落。

分红预期修正

公司将令和9年3月期期末分红预期由前回的 48 日元上调至 56 日元，全年合计分红为 56 日元。公司长期利益返还方针为「含自家株回购的合并年间总分配性向50%，或1株年间配当50日元」，本次期末分红已超过该最低方针水平，体现管理层对全年盈利兑现的信心。

修正理由与展望

公司解释本次上修主要基于三点：①中间合并会计期间的合并业绩高于当初预期；②通期汇率前提重新审视；③考量日元事业环境及金融市场动向。需要注意的是，业绩预告基于资料发布日当前可获得信息制作，实际业绩可能因未来各类要因而产生差异。

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关键词：光荣特库摩

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