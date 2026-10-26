光荣特库摩 2027 财年年报预计归母净利润 370 亿日元，同比预降 13.61%

IT之家 10 月 26 日消息，光荣特库摩今日发布 2027 财年（2026 年 4 月 1 日～2027 年 3 月 31 日）年报业绩预告报告：

AI 解读

本次光荣特库摩令和9年3月期（2027年3月期）全年业绩预告修正后，营收与归母净利润预期均较前回预测上调，但低于部分市场分析师此前的全年预期水平，整体属于温和上修。

公司概况与本次修正亮点

光荣特库摩控股（3635）是日本知名游戏开发与发行商，主营家用游戏软件、在线游戏及书籍CD等内容的企划、开发与销售，代表作包括《三国志》《信长之野望》《无双》系列、《仁王》《死或生》等。本次为令和9年3月期（2027年3月期）全年合并业绩预告修正，核心要点如下：

营收预期上修 ：修正后全年营收预期为 910 亿日元（现汇率约合 38.71 亿元人民币），较前回预期 900 亿日元（现汇率约合 38.28 亿元人民币） 上调 1.1%，主要受中间合并会计期间业绩超预期及汇率前提修正带动。

营业利润预期上修 ：修正后营业利润预期为 340 亿日元（现汇率约合 14.46 亿元人民币），较前回预期 320 亿日元（现汇率约合 13.61 亿元人民币） 上调 6.3%。

经常利润大幅上修 ：修正后经常利润预期为 510 亿日元（现汇率约合 21.69 亿元人民币），较前回预期 420 亿日元（现汇率约合 17.86 亿元人民币） 上调 21.4%，增幅在各科目中最高，反映汇率前提修正及金融市场动向对非主业损益的积极影响。

归母净利润上修：修正后归属于母公司股东的当期纯利润预期为 370 亿日元（现汇率约合 15.74 亿元人民币），较前回预期 310 亿日元（现汇率约合 13.19 亿元人民币） 上调 19.4%；基本每股收益预期为 110.73 日元（现汇率约合 4.71 元人民币）。

与前期实绩对比

尽管较前回预期全面上修，但与前期（令和8年3月期）实绩相比，多项利润指标仍面临同比下滑压力：

前期实绩营收为 883.93 亿日元（现汇率约合 37.6 亿元人民币），修正后营收预期 910 亿日元（现汇率约合 38.71 亿元人民币） 实现小幅同比增长。

前期实绩营业利润为 371.68 亿日元（现汇率约合 15.81 亿元人民币），修正后营业利润预期 340 亿日元（现汇率约合 14.46 亿元人民币） 低于前期实绩。

前期实绩经常利润为 570 亿日元（现汇率约合 24.24 亿元人民币），修正后经常利润预期 510 亿日元（现汇率约合 21.69 亿元人民币） 低于前期实绩。

前期实绩归母净利润为 428.3 亿日元（现汇率约合 18.22 亿元人民币），修正后归母净利润预期 370 亿日元（现汇率约合 15.74 亿元人民币） 低于前期实绩；前期每股收益为 131.77 日元（现汇率约合 5.6 元人民币），修正后预期 110.73 日元（现汇率约合 4.71 元人民币） 亦有所回落。

分红预期修正

公司将令和9年3月期期末分红预期由前回的 48 日元上调至 56 日元，全年合计分红为 56 日元。公司长期利益返还方针为「含自家株回购的合并年间总分配性向50%，或1株年间配当50日元」，本次期末分红已超过该最低方针水平，体现管理层对全年盈利兑现的信心。

修正理由与展望

公司解释本次上修主要基于三点：①中间合并会计期间的合并业绩高于当初预期；②通期汇率前提重新审视；③考量日元事业环境及金融市场动向。需要注意的是，业绩预告基于资料发布日当前可获得信息制作，实际业绩可能因未来各类要因而产生差异。