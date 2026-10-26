我国风光累计装机容量突破 20 亿千瓦

IT之家 10 月 26 日消息，国家能源局今日宣布，今年 1-9 月，风电和太阳能发电新增装机容量约 1.7 亿千瓦，截至 2026 年 9 月底，风电和太阳能发电累计装机容量达到 20.1 亿千瓦。

IT之家从国家能源局发布的数据获悉，太阳能发电装机容量 13.1 亿千瓦，同比增长 16.5%；风电装机容量 7.0 亿千瓦，同比增长 20.4%。国家能源局还提到，新能源快速发展，在能源领域发挥了不可取代的作用：

一是成为推进能源转型的主要力量。今年 1-9 月，风光发电量 19333 亿千瓦时，比去年同期增加 1937 亿千瓦时，风光发电增量占全社会新增用电量的 64%，新能源大规模替代传统化石能源的减碳效益持续释放。

二是成为保障能源安全的关键支撑。新能源跨越式发展有效提升了能源本质安全水平，助力我国从容应对全球能源危机，今年迎峰度夏最大负荷日，当日午间风光最大出力占到当时总负荷的比重超 40%，保障午间高峰供电基本可靠。