我国风光累计装机容量突破 20 亿千瓦

IT之家 10 月 26 日消息，国家能源局今日宣布，今年 1-9 月，风电和太阳能发电新增装机容量约 1.7 亿千瓦，截至 2026 年 9 月底，风电和太阳能发电累计装机容量达到 20.1 亿千瓦。
IT之家从国家能源局发布的数据获悉，太阳能发电装机容量 13.1 亿千瓦，同比增长 16.5%；风电装机容量 7.0 亿千瓦，同比增长 20.4%。国家能源局还提到，新能源快速发展，在能源领域发挥了不可取代的作用：
一是成为推进能源转型的主要力量。今年 1-9 月，风光发电量 19333 亿千瓦时，比去年同期增加 1937 亿千瓦时，风光发电增量占全社会新增用电量的 64%，新能源大规模替代传统化石能源的减碳效益持续释放。
二是成为保障能源安全的关键支撑。新能源跨越式发展有效提升了能源本质安全水平，助力我国从容应对全球能源危机，今年迎峰度夏最大负荷日，当日午间风光最大出力占到当时总负荷的比重超 40%，保障午间高峰供电基本可靠。
三是成为拉动能源投资的重要引擎。从大基地到分布式，从陆上到海上，新能源产业链条长、带动范围广、技术密集度高，始终是能源领域投资的关键发力点，今年 1-9 月，全国风电和太阳能发电完成投资额约占能源领域完成投资额的三分之一。