奥迪中国四环标和字母标正式分家：一汽强化四环，上汽聚焦 AUDI

IT之家 10 月 26 日消息，奥迪中国今日宣布，奥迪分别与合作伙伴签署了战略协议，旨在强化奥迪四环品牌与 AUDI (奥迪字母标) 品牌之间的差异化定位及各自的战略侧重，并进一步明确“双品牌、双合作伙伴”渠道架构。这一战略里程碑，体现了奥迪、中国一汽与上汽集团持续深耕中国市场的长期坚定承诺。

公告称，随着中国豪华车市场迈入智能出行与电动化的全新阶段，奥迪正以更精准的聚焦、更明晰的姿态，全面优化其“双品牌、双合作伙伴”的布局。为精准契合市场细分与用户需求的快速演变，奥迪确立了“双品牌”战略，旨在通过差异化的品牌定位、多元化的产品矩阵以及更具针对性的豪华客户体验，持续为不同消费群体提供优质的服务。依托“双合作伙伴”战略，这一先锋布局得以全面落地，如今的发展方向更加清晰明确：

中国一汽将全面 强化奥迪四环品牌 在智能豪华新能源车型和燃油车型双领域的市场优势，以全面智能化的豪华产品矩阵，持续发挥这一深耕中国市场、以设计与科技驱动的豪华品牌的市场优势；

上汽奥迪将聚焦 AUDI (IT之家注：奥迪字母标) 品牌、专注新能源市场，推出符合中国消费者需求的下一代智能网联汽车。

通过这一战略举措，奥迪及其本土合作伙伴不仅在中国市场明确了其在华市场策略及用户定位，同时加速决策流程，确保奥迪四环品牌与 AUDI (奥迪字母标) 品牌能够以更快的速度和更高的精度深耕中国市场。

公告还提到，这一战略布局将为奥迪四环与 AUDI (奥迪字母标) 品牌在华史上最大规模的产品攻势筑牢根基。

在四环品牌方面，奥迪和中国一汽将持续强化多元且均衡的豪华产品矩阵，涵盖豪华新能源车型以及下一代智能燃油车型，其中包括奥迪 A6L e-tron、Q6L e-tron 以及全新奥迪 A5L、A6L 等。

奥迪和上汽集团将进一步深化 AUDI (奥迪字母标) 品牌的发展，致力引领中国豪华智能网联新能源汽车市场。继 2025 年奥迪 E5 Sportback 成功推出后，首款 SUV 奥迪 E7X 已于今年 5 月上市，并取得亮眼的市场关注和用户反响。随着专属 AUDI (奥迪字母标) 品牌的奥迪创新技术中心在上海的正式落成。

此外，各项客户服务、售后保障及经销商业务均将继续平稳有序开展。上汽奥迪在 2027 年底前仍可正常销售四环产品。上汽奥迪旗下四环品牌产品以及全新 AUDI (奥迪字母标) 品牌产品的售后服务，均将保持平稳运营。