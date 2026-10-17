奥迪确认下一代 A8：正与保时捷磋商产地，消息称与新 Panamera 同平台

IT之家 10 月 17 日消息，据外媒 motor1 报道，保时捷证实，公司与奥迪就下一代 A8 的生产地点展开磋商，德国莱比锡是主要候选地之一，双方正密切沟通研究下一代 A8 的生产方案。

双方尚未达成正式协议。不过这意味着，此前停止接单的奥迪旗舰轿车 A8 或许并不会就此退出市场。

保时捷莱比锡工厂目前生产 Panamera 和 Macan，有望承担下一代 A8 的生产任务。需要注意的是，保时捷目前仅确认双方在评估生产方案。

新车是否落户莱比锡、能否在 2030 年投产，以及是否共用平台，都还只是媒体传闻，尚未得到保时捷或奥迪的官方确认。

德媒《Heilbronner Stimme》报道称，下一代 A8 最早可能于 2030 年在莱比锡工厂投产，并与下一代 Panamera 共用架构。

据IT之家了解，现款 A8 由奥迪内卡苏尔姆工厂生产，数十年来一直是该厂的重要车型。

此前，奥迪旗舰轿车的前途持续存在不确定性。行业分析机构近期公布的数据显示，现款 A8 及其高性能版本 S8 在欧洲销量低迷。

选择莱比锡并非没有依据。保时捷在当地的工厂同时生产 Panamera 和 Macan，生产线能够兼容多种动力系统。如果奥迪未来打算同时提供燃油、混动和纯电版 A8，莱比锡工厂的生产灵活性将成为一项优势。

报道指出，相比生产地点的变化，下一代 A8 与 Panamera 共用平台的意义更大。如果两款豪华轿车采用相同的平台架构，大众汽车集团便能将研发成本分摊到更多车型上。在大型汽车开发项目普遍面临预算压力的情况下，这种方式有助于减轻成本负担。