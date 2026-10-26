字节跳动旗下即梦 AI 短剧工作室上线，提供自研剧本、图片、分镜模型

IT之家 10 月 26 日消息，10 月 26 日，字节跳动旗下即梦 AI 宣布，即梦短剧工作室正式上线，提供自研剧本模型 DreamScript、图片模型 Anycook、分镜模型 DreamShot。

自研剧本模型 DreamScript：支持多题材剧本生成，覆盖原创、改编、出海、解说等主流题材；剧本爆款诊断，洞察平台热点与爆款逻辑，辅助优化剧情结构；10 万字长篇解析，自动理解、解析长篇文本，大幅提升创作效率。

自研图片模型 Anycook：支持差异化人物设定，为短剧美术专项调校，生成更真实、辨识度更高的短剧角色；多风格场景搭建，覆盖多元视觉风格，精准匹配剧情场景。

自研分镜模型 DreamShot：双模式创作，画布、故事板自由切换，灵活适配创作流程；故事板全局协同，支持对话改稿、全局修改、灵活调整剧情，保持分镜有序编排；3D 导演台动态预演，自由设置机位与运镜，提前预览动态效果；智能预演关键分镜，串联关键镜头，提前把控画面衔接与叙事节奏。

专属后期：片段重拍，单个镜头不满意，定点重拍，无需整片重来；声音重构，分离人声与背景音，支持重新配音生成；智能切镜，自动拆分镜头，让复杂画面更易编辑；即梦资产互通，创作资产无缝衔接，一处修改、全链路生效。

重制转绘：原片智能解构，上传短剧后自动识别角色、场景、道具及镜头结构；画面重制生成，依据选定的画面风格、画幅比例与目标地区，重新生成画面内容；本地化适配，延续原片剧情节奏与镜头语言，适配不同市场。