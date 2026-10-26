终破五千大关：苹果 Mac mini M6 国补后京东 4929 元，与 M4 版同价

苹果 8 月 25 日发布全新 Mac mini 便携式主机，搭载全新 M6 芯片与此前已经推出的 M5 Pro 芯片，6999 元起售。

今日叠加国补后（M6 版国补限地区），京东自营仅需 4929 元起（教育优惠版 4844 元），较上市初期直降千元，终破五千大关：

京东 11.11 红包至高 26888 元无门槛可用：点此抽取。

老款 M4 版国补后同为 4929 元，但支持补贴的地区比 M6 版多很多，小伙伴们可按需选购：

配备 M6 芯片后，Mac mini 的 AI 性能至高可提升 4 倍，存储速度与图形处理速度提升 2 倍，CPU 性能提升 40%。无论是日常办公任务还是智能体 AI 工作流，Mac mini（搭载 M6 芯片）都能带来十分流畅的体验。

而搭载 M5 Pro 芯片的 Mac mini 则提供更专业的性能，助力用户轻松应对从视频制作到游戏开发等高要求项目，可轻松应对各类商务工作流，无论 Mac mini 是作为主工作站使用，还是用于始终在线的桌面端智能体计算。新款 Mac mini 自 8 月 27 日上午 9:00 起接受预购，正式发售日期为 9 月 22 日。

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