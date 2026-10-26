寒武纪陈天石回应明年芯片出货超百万颗传闻：公司从未进行相关沟通

IT之家 10 月 26 日消息，据每日经济新闻今日报道，针对百万颗芯片出货量的市场讨论，有投资者询问，公司是否曾在机构调研或其他投资者交流中提及这一数字。

对此，寒武纪董事长、总经理陈天石表示，公司从未进行过相关沟通。市场信息繁杂，公司公告是所有投资者平等获取公司信息的有效途径，如涉及法规要求的应当披露的重大事项，公司会依法履行信息披露义务。敬请投资者提高信息辨别能力，不传播、不采信来源不明或未经核实的信息，以公司发布在上交所官网的公告或公司官方网站披露的信息为准。

IT之家注意到，寒武纪是本土人工智能算力芯片主要供应商，深耕人工智能芯片产品的研发与技术创新，聚焦于云端推理芯片、边缘芯片等产品的研发与市场化，服务人工智能算力需求场景。

财报显示，该公司 2026 年第三季度实现 35.31 亿元，同比增长 104.47%；年初至前三季度累计实现 95.26 亿元，同比增长 106.76%。归母净利润高速增长，2026 年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润 14.04 亿元，同比增长 147.74%；年初至前三季度累计实现归母净利润 37.15 亿元，同比增长 131.49%。