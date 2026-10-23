寒武纪 2026 年第三季度归母净利润 14.04 亿元，同比增长 147.74%

IT之家 10 月 23 日消息，寒武纪今日发布 2026 年第三季度（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

营业总收入 ：35.31 亿元，同比增长 104.47%

归母净利润 ：14.04 亿元，同比增长 147.74%

扣非净利润 ：13.58 亿元，同比增长 168.13%

经营现金流 ：-8367.79 万元

加权平均净资产收益率 ：9.79%

基本每股收益 ：2.23 元，同比增长 145.05%

稀释每股收益：2.21 元，同比增长 145.56%

AI 解读 本次财报业绩大幅超出市场预期，营收和归母净利润均实现翻倍以上增长。 公司主营业务说明 寒武纪是本土人工智能算力芯片主要供应商，深耕人工智能芯片产品的研发与技术创新，聚焦于云端推理芯片、边缘芯片等产品的研发与市场化，服务人工智能算力需求场景。 财报核心亮点 营业收入实现大幅增长：2026 年第三季度实现 35.31 亿元，同比增长 104.47%；年初至前三季度累计实现 95.26 亿元，同比增长 106.76%。

归母净利润高速增长：2026 年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润 14.04 亿元，同比增长 147.74%；年初至前三季度累计实现归母净利润 37.15 亿元，同比增长 131.49%。

扣非净利润表现亮眼：第三季度扣非归母净利润达到 13.58 亿元，同比增长 168.13%，盈利能力持续提升。

基本每股收益同比增长 145.05%，达到 2.23 元，加权平均净资产收益率同比提升 1.76% 个百分点。

公司持续保持高研发投入，第三季度研发投入合计 5.23 亿元，同比增长 73.66%，研发投入占营业收入比例为 14.80%，同比减少 2.63 个百分点。 业绩增长原因 主要系公司持续拓展市场，积极助力人工智能应用落地，受益于人工智能行业算力需求的持续攀升，公司产品竞争力不断提升，推动营业收入较上年同期大幅增长，进而带动利润规模同步增长。 股东情况 截至报告期末，公司普通股股东总数为 72004 户，前十大股东中，控股股东陈天石持股比例 28.32%，股权结构稳定。

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