699 → 305 元：罗技 MX Master 3S Lite 鼠标京东 11.11 破冰新低

罗技 Logitech MX Master 3s Lite（国行称为菁英版）在去年 10 月上市，官方定价 699 元。

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2022 年上市的标准版 ：包装盒内含 Logi Bolt 2.4G 接收器 + Type-C 充电线 ，支持蓝牙 + Bolt 双无线连接，Bolt 抗干扰、加密稳定，适合多设备拥挤办公环境 Logitech

2025 年上市的菁英版 ： 不含 Logi Bolt 接收器，也不带充电线 ，只有鼠标本体 + 说明书；原生仅蓝牙连接；鼠标本身硬件兼容 Bolt，可以 单独另外购买 Bolt 接收器 来补 2.4G 模式。

Logi Bolt 2.4G 接收器：A 口版闲鱼日常 30 元左右，京东自营 49 元；C 口则贵很多，闲鱼约 50 元。

相较于标准款 MX Master 3s，"Lite" 型号取消了随附的 Bolt 2.4GHz 无线接收器，这意味着 MX Master 3s Lite 本身仅支持蓝牙无线连接。除此以外，MX Master 3s 的电磁高速主滚轮、拇指滚轮、静音微动、8000 DPI 传感器等特性得到保留。

罗技 MX Master 3s Lite 鼠标的美国定价为 99.99 美元，国行版定价 699 元人民币。

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