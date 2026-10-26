格力电器 2026 年第三季度归母净利润 172.74 亿元，同比下降 19.51%

IT之家 10 月 26 日消息，格力电器今日发布 2026 年第三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）报告：

AI 解读

本次业绩整体好于申万宏源此前预计的营收与归母净利润同比均下降 15% 的悲观预期，与招商证券预计的 5%~10% 营收降幅区间相符。

公司主营业务说明

格力电器是国内消费电器龙头企业，核心主营覆盖家用空调、暖通设备、冰箱、洗衣机、热水器、厨房电器、环境电器等品类，同时布局工业制品、智能装备、绿色能源等多元化业务板块。

财报核心亮点

2026 年前三季度，公司实现营业总收入 1265.44 亿元，同比下降 8.07% ；实现归属于上市公司股东的净利润 172.74 亿元，同比下降 19.51% ；经营活动产生的现金流量净额 240.63 亿元，同比下降 47.38% 。剔除票据、保函保证金等受限资金变动影响后，经营活动现金流量净额同比减少 80.48 亿元，下降 24.71% ，净利润与经营净现金流基本匹配。

单第三季度实现营业总收入 368.71 亿元，同比下降 7.9% ；归母净利润 39.96 亿元，同比下降 43.31% 。业绩下滑主要受消费电器行业下行影响：2026 年前三季度中国家用空调行业总销量，同比下降 8.4% ，其中第三季度行业降幅达 15.1% ，行业竞争进一步加剧。

盈利端：公司前三季度毛利率 27.06% ，加权平均净资产收益率 11.43% ，同比下降 3.73% ；期末归母净资产较上年度末增长 3.12% 。

未来展望与估值

当前市场处于家电行业整体承压周期，公司坚持差异化竞争策略，以技术和质量优势聚焦中高端市场，产品价格保持相对稳定，对利润形成一定支撑。公司持续实施回购与高分红政策，当前动态市盈率约 7.85 倍，市净率约 1.4 倍，具备较高股息率，适合长期价值投资者关注。