九号公司 2026 年第三季度归母净利润 3.43 亿元，同比下降 37.18%

IT之家 10 月 26 日消息，九号公司今日发布 2026 年第三季度（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

营业总收入 ：75.85 亿元，同比增长 14.1%

归母净利润 ：3.43 亿元，同比下降 37.18%

扣非净利润 ：2.47 亿元，同比下降 49.21%

基本每股收益 ：4.72 元，同比下降 37.98%

稀释每股收益：4.63 元，同比下降 35.69%

AI 解读 九号公司 2026 财年第三财季营业收入同比保持双位数增长，收入端表现优于高盛此前预期的 18% 同比增速中枢，但净利润受汇兑损失与成本压力显著低于机构预期。 公司主营业务与本季亮点 九号公司（Segway-Ninebot）是全球电动个人出行、动力运动与家庭服务机器人领域的领军企业，核心产品包括电动两轮车、电动滑板车、全地形车、割草机器人及服务机器人。 第三财季单季度 ：实现营业收入 75.85 亿元，同比增长 14.1%；归属于上市公司股东的净利润 3.43 亿元，同比下降 37.18%。

收入结构方面：电动两轮车收入 50.77 亿元、自主品牌零售滑板车收入 9.98 亿元、全地形车收入 3.93 亿元、ToB 销售收入 1.82 亿元、配件及其他收入合计 9.35 亿元。

利润端主要受三方面拖累：汇兑损失 8.6 亿元、外汇套期保值收益 2.4 亿元、股份支付费用 3.2 亿元。

年初至报告期末：营业收入 219.43 亿元，同比增长 19.32%；归属于上市公司股东的净利润 13.51 亿元，同比下降 24.4%；扣非归母净利润 12.15 亿元，同比下降 32.43%；经营活动现金流净额 25.88 亿元，同比下降 46.52%。 盈利与费用结构 研发投入持续加大：第三财季研发投入 4.79 亿元，同比增长 37.02%；年初至报告期末研发投入 12.29 亿元，同比增长 41.01%；研发投入占营业收入的比例提升至 5.6%。

加权平均净资产收益率：第三财季为 4.55%，同比减少 2.6%；年初至报告期末为 17.76%，同比减少 5.36%。 业绩下滑主因 公司明确解释：本季盈利水平回落主要系欧元、美元汇率波动下行形成汇兑损失，叠加上游大宗物资及原材料价格上涨、产品生产成本承压；同时公司持续加大智能短交通、服务机器人产品研发迭代力度，期间费用同比增加，多重因素共同导致盈利水平回落。 未来展望与投资价值 截至本报告期末，公司总资产 229.35 亿元、归属于上市公司股东的所有者权益 75.6 亿元，同比分别增长 6.58%、5.59%。

公司回购专户已持有存托凭证 912.13 万元，占存托凭证总数 1.24%，体现公司对长期价值的信心。

机构观点方面：高盛认为国内电动两轮车需求虽疲弱但持续复苏，九号公司份额持续提升，海外业务保持韧性；重申买入评级，当前股价对应约 16 倍 2026 年预期市盈率，低于过去两年 20 倍的均值水平，风险回报具备吸引力。

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