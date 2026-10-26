长川科技 2026 年前三季度归母净利润 17.65 亿元，同比增长 103.92%

IT之家 10 月 26 日消息，长川科技今日发布 2026 年前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）报告：

营业总收入 ：59.42 亿元，同比增长 57.25%

归母净利润 ：17.65 亿元，同比增长 103.92%

扣非净利润 ：17.17 亿元，同比增长 117.71%

经营现金流 ：10.39 亿元，同比增长 1114.71%

加权平均净资产收益率 ：28.14%

基本每股收益 ：2.778 元，同比增长 101.46%

稀释每股收益：2.7317 元，同比增长 101.77%

AI 解读 本期公司业绩落在此前披露的业绩预告区间内，整体表现符合市场预期，归母净利润增速处于预告区间偏上沿。 公司主营业务 长川科技主要从事集成电路专用测试设备的研发、生产与销售，核心产品涵盖测试机、分选机、探针台、AOI 光学检测设备等，下游覆盖封测厂商、晶圆制造企业及芯片设计公司，是国内半导体测试设备本土龙头厂商之一。 本季度财报亮点汇总 2026 年前三季度：公司实现营业收入 59.42 亿元，同比增长 57.25%；实现归母净利润 17.65 亿元，同比增长 103.92%；扣非归母净利润 17.17 亿元，同比增长 117.71%；经营活动现金流净额 10.39 亿元，同比大幅改善 1114.71%；基本每股收益 2.78 元，加权平均净资产收益率 28.14%，同比提升 5.18%。

2026 年第三季度单季：单季营业收入 24.81 亿元，同比增长 53.93%；单季归母净利润 8.01 亿元，同比增长 82.73%。 资产与现金流情况 截至 2026 年三季度末，公司总资产 185.22 亿元，较上年度末增长 69.67%；归属于上市公司股东的所有者权益 93.85 亿元，较上年度末增长 98.23%。

研发投入持续加码，前三季度研发费用 9.42 亿元，同比增长 32.44%，技术壁垒持续夯实。

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