微软 Win11 测试新功能：可在设置、开始菜单里直接开启 Microsoft 365 自动续费

IT之家 10 月 27 日消息，微软于当地时间上周五推送了最新的 Windows 11 预览版系统。除新增内置网速测试等值得关注的改动之外，微软还在测试一项新的内嵌功能，允许订阅用户直接在 Windows 的设置应用里重新开启自动续费。

微软表示，这项新功能面向已经拥有 Microsoft 365 订阅、但关闭了自动续费的用户。系统不再跳转至独立网页，现在可以直接在设置主页、账户页面，甚至开始菜单中展示“开启自动续费”或“设置自动续费”选项。

微软称该功能是为了简化订阅管理，这点确实成立。与此同时，这也让微软多了一个在 Windows 11 内部向用户展示 Microsoft 365 的渠道。

举个例子，如果你开通了 Microsoft 365，之后关掉了自动续费，Windows 就可以直接在系统内提醒你重新开启。

IT之家注意到，在推出这项新功能前不久，微软刚刚下调 Microsoft 365 家庭版和高级版配套 OneDrive 总存储上限，由 6TB 降至 2TB，这项调整不少订阅用户都难以接受。当然，目前没有迹象表明两件事存在关联，但家庭版存储额度缩减，可能已经让部分用户重新考量是否继续订阅。

该功能现阶段仅在 Windows 11 预览实验版 26340.9767 中测试，微软会分批推送。和其他实验性功能一样，无法保证它会以当前形态正式面向所有用户上线。

不过，如果这项功能最终进入正式版 Windows 11，那些主动关闭自动续费的用户，可能会持续收到提醒，微软希望他们重新开启自动续费。